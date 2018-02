«El domingo sólo nos vale la victoria»

Desde que se recuperó de la lesión que complicó, y mucho, su inicio de temporada como blanquiazul, el central onubense José Antonio Domínguez se ha convertido en un fijo en los planes de Xiel. Futbolista con experiencia y poso a pesar de su juventud, se ha erigido como un pilar defensivo que tiene todas las papeletas para sustituir al lesionado Gastón como pivote de contención por delante de la defensa.

En esas labores hubo de ejercer el domingo en Santa Cruz cuando el argentino se retiró lesionado, dentro de un partido en el que «a pesar de empezar 0-1, nos empataron muy rápido y eso condicionó el resto del encuentro», lamenta. Tras el descanso, «el segundo y el tercer gol llegaron muy rápido y no tuvimos margen para levantar la situación».

Domínguez no tiene explicación para los bajones que sufre el equipo en las segundas partes, algo similar a lo que ocurrió en Luanco. «Nosotros salimos siempre, tanto en la primera mitad como en la segunda, con la intención de ir a por la victoria, pero es verdad que cada vez que encajamos un gol parece que el equipo se viene abajo», sostiene.

De cualquier forma, el andaluz prefieren pensar en positivo. «Tenemos que pensar en que el domingo tenemos una final y que tenemos que ganar como sea». Para ello, «tenemos una semana muy importante por delante y el partido del domingo tenemos que olvidarlo. Por mucho que nos comamos la cabeza ya no podemos cambiar nada y debemos afrontar el próximo partido de la mejor manera posible: enchufados, concentrados y con confianza. Están en juego tres puntos muy importantes».

Cuestionado por la trascendencia de la baja de Gastón, Domínguez prefiere no entrar en individualidades. «Todos los jugadores que tenemos son importantes. El domingo tuvimos la baja de Anselm, de Mathieu, después la de Gastón... El equipo lo puede notar un poco, pero tenemos una plantilla amplia en la que cualquiera puede ser titular y hacerlo bien y no es excusa. Todos estamos entrenando al cien por cien y estamos capacitados para jugar y hacerlo bien», asegura.

De central a pivote

Como ya hizo el domingo y pese a reconocer que su puesto natural es el de central, Domínguez se ofrece voluntario para ser el sustituto de Gastón como pivote. «Yo me adapto a las necesidades del equipo y a lo que pida el 'míster', ya tenga que jugar de lateral o de portero», sonríe. «Lo importante es ayudar al equipo y tirar hacia adelante».

Numéricamente, todo hace indicar que el Real Avilés debe ganar seis de los doce encuentros de liga que restan para conseguir la permanencia. Sin embargo, Domínguez prefiere huir de las matemáticas. «Lo que tenemos que hacer es ir entrenamiento a entrenamiento y no pensar en si tenemos que ganar seis, ocho o diez partidos. Debemos ir partido a partido e intentar sacar los máximos puntos posibles, así no tendremos problema».

En cuanto a su situación económica al tratarse de un fichaje de fuera de Asturias, el futbolista no oculta que «está siendo una temporada difícil, siempre lo he dicho, pero son temas del club que nosotros no podemos controlar. Nosotros debemos centrarnos en el aspecto deportivo y seguir unidos como hasta ahora».