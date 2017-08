Real Avilés Real Avilés | Jorge García ficha por el Rayo Majadahonda y se suspende el amistoso frente al San Martín Jorge García, a la derecha, en un entrenamiento junto a Ito. / MARIETA El central, que tenía un acuerdo por dos años con Tamargo, se cansa de esperar por la tramitación de las fichas SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 2 agosto 2017, 02:51

El de ayer fue un día poco positivo para el Real Avilés. La tardanza en la tramitación de las fichas de los futbolistas -José María Tejero ni Álvaro López siguen sin dar su brazo a torcer- propició dos noticias negativas para el conjunto blanquiazul: la salida de Jorge García al Rayo Majadahonda y la suspensión del amistoso frente al San Martín fijado en un principio para esta tarde a las 19.30 horas.

El central gijonés de 33 años Jorge tenía apalabrado un acuerdo por dos temporadas con José Luis Tamargo, de tal forma que se iba a convertir en uno de los mejores fichajes del curso para el conjunto blanquiazul. Tentado por el director deportivo ya la pasada campaña, Jorge recaló finalmente en el Burgos, pero este año había dado el 'sí'. De ese modo, comenzó a entrenar con la plantilla desde el primer día y jugó dando buenas sensaciones ante el Viveiro y el San Sebastián de los Reyes.

Sin embargo, la tardanza en la tramitación de las fichas ha propiciado la salida del futbolista, que no ha querido esperar más y ha aceptado una de las ofertas que tenía, en este caso la del Rayo Majadahonda madrileño de Segunda B. Así, el gijonés competirá por segundo año consecutivo en la división de bronce, tras hacerlo durante once campañas consecutivas en Primera y Segunda División.

En una situación similar se encuentra Ito, futbolista al que también le gustaría incorporar Tamargo y que está a la espera de ofertas de Segunda B que le satisfagan. Sin embargo, para que el avilesino regrese al club de su ciudad se debe solucionar cuanto antes el problema de las fichas. De lo contrario, su salida parece inminente. Así las cosas, Álvaro López, Tamargo, la plantilla y también Luis Puebla continúan trabajando en posibles soluciones de cara a que las fichas se tramiten lo antes posible. Mientras tanto, Tejero sigue firme en su decisión de firmar las fichas cuando «IQ Finanzas cumpla con el contrato». Es decir, con el pago de la escuela y la presentación de un presupuesto «completo y avalado» para la temporada.

Por otro lado, la Escuela de Iniciación San Martín, conjunto recién ascendido a Tercera División ante el que el Real Avilés iba a disputar su tercer amistoso de la pretemporada esta tarde, decidió finalmente suspender el encuentro ante la advertencia de la Federación Asturiana. Y es que el organismo regional se mantiene en su decisión de no autorizar al Real Avilés disputar encuentro alguno al no tener tramitadas las fichas de los futbolistas y por ende no contar con el seguro médico habitual.

En cuanto a la actualidad deportiva, Esteve Peña continúa con su sobrecarga en el cuádriceps, Cristian mejora del hombro y Matías tiene molestias en la rodilla, aunque se puede entrenar prácticamente con total normalidad. Alex Seger todavía no se ha incorporado a la disciplina del equipo blanquiazul y continúa en Suecia recuperándose de su lesión.

Sin partido amistoso que disputar, Blas García ha fijado para hoy a las 10.30 horas un entrenamiento en el Suárez Puerta. Mañana tendrá lugar una doble sesión en Miranda, el viernes entrenamiento matutino y el sábado, si la situación de las fichas se soluciona, amistoso contra la Ponferradina en el Suárez Puerta, pero una hora antes de lo previsto, a las 19. El domingo, la plantilla tendrá su día de descanso.