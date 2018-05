Real Avilés | Jairo Huerta no completa la sesión de ensayo por molestias en la rodilla Nico Pandiani, en la sesión de ayer, con Paulo de espaldas. / MARIETA Mathieu, que regresó de Francia por la tarde, y Piquero y Expósito, por enfermedad, fueron baja ayer en La Toba S. MENOR AVILÉS. Jueves, 3 mayo 2018, 02:46

Tras disfrutar de la habitual jornada de descanso del martes, el Real Avilés regresó ayer al trabajo con varias ausencias. Xiel no pudo contar en el sintético número 3 de La Toba con Mathieu, que regresó por la tarde de un viaje a Francia aprovechando el puente, ni tampoco con Expósito y Borja Piquero, que no acudieron a la cita por enfermedad. Jairo Huerta comenzó el entrenamiento, pero tuvo que retirarse por molestias en la rodilla.

Cabe recordar que, para el partido del domingo, el técnico praviano recupera a los sancionados Carlinos y Nico Pandiani, siendo Pablo Tineo la única baja asegura, además de Balsera, de quien quizá no tenga falta de echar mano el cuerpo técnico esta semana. No en vano, el pasado sábado no fue titular a pesar de desplazarse desde Badajoz exclusivamente para ayudar al equipo frente al Covadonga.

Como el Pepe Quimarán es sintético, todos los entrenamientos del Real Avilés esta semana tendrán lugar en La Toba, con ensayos hoy miércoles, jueves y viernes. Xiel, Manolo Fernández y Olmo Maroto se esmeran en preparar un partido frente al Llanera crucial para las aspiraciones de salvación del equipo, que pasan por dejar a tres equipos por debajo y rezar por dos ascensos desde Tercera. «Pelearemos por todo hasta el último minuto», aseguran siempre desde el equipo.