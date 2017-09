Iván Palacios tiene tres bajas casi seguras para Tuilla Carlinos intenta controlar el balón ante un rival. / PATRICIA BREGÓN Adrián y Santa están descartados y la lesión muscular de Carlinos tiene «mala pinta» a la espera de una resonancia SANTY MENOR AVILÉS. Martes, 5 septiembre 2017, 05:00

El entrenador del Real Avilés, Iván Palacios, dirigió ayer en el Suárez Puerta un entrenamiento regenerativo para los que actuaron como titulares el domingo ante L'Entregu y más exigente para el resto de la plantilla, que contó con el refuerzo de dos futbolistas a prueba, ambos mediocentros: Paolo y Masse. Continúan siendo baja Adrián -está a la espera de realizar pruebas para conocer el alcance de su lesión de rodilla- y Santa, y se une a la lista Carlinos, que el domingo no pudo completar el partido e Iván Palacios no es optimista al respecto. «Fue un tirón muscular en la parte posterior de la pierna y no tiene buena pinta, aunque habrá que esperar a las pruebas», las cuales se realizarán a lo largo del día de hoy.

El preparador turonés espera poder contar para el domingo ante el Tuilla (El Candín, 17 horas) con los centrales Thomas y Domínguez, ambos a la espera del pase internacional, uno procedente de Francia y otro de Gibraltar. Palacios cree que ambos serán importantes en sus planes en cuanto cojan el tono. En relación a Thomas, «hablé con gente del Oviedo, club con el que estuvo a prueba, y todos me han dado muy buenas referencias».

En cuanto al partido frente a L'Entregu, el técnico no oculta que «ganar fue muy importante para nosotros. Estamos creciendo y el equipo ofrece buenas sensaciones, pero al final son las victorias las que te dan moral. Era un partido muy difícil y lo conseguimos sacar adelante». En el 'debe', los últimos veinte minutos: «Nos acabaron pasando por encima. Tenemos un déficit físico y, como nos ocurrió ante el Logroñés en Copa, nos volvió a pasar. El equipo todavía no está bien ni táctica ni físicamente y a partir del minuto setenta se nota más, por lo que debemos seguir trabajando en ello».

Palacios destaca la unidad existente en el vestuario, pues «somos una familia. Tenemos mucha gente joven que ha venido aquí sin nada que perder, con la ilusión de seguir creciendo en el mundo del fútbol y cuando salen al campo se nota. Hay jugadores con mucha proyección que irán de menos a más seguro».

Tras medirse a Praviano, Siero y L'Entregu, al Real Avilés le esperan dos 'gallitos' estas dos semanas. El domingo el conjunto blanquiazul se desplazará a Tuilla y posteriormente recibirá al Marino, que posiblemente cuenta con la mejor plantilla de la categoría. «Para nosotros ahora mismo los rivales no importan demasiado. Estamos en construcción y salimos a ganar cada partido. Es más, diría que prefiero enfrentarme ahora a los mejores equipos, pues ellos también están iniciando la competición y nosotros no tenemos mucho que perder».

Así, Palacios espera conseguir la primera victoria de su carrera en Tuilla. «Creo que nos podemos adaptar bien al campo y conseguir el triunfo». El equipo descansa hoy.