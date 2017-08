«Iván Palacios ha hecho el ridículo y debe irse para su casa», dice Álvaro López

Las reacciones dentro de Real Avilés GD no tardaron en sucederse tras el incómodo suceso de ayer. El director de la empresa gestora, Álvaro López, volcó su malestar en la figura de Iván Palacios, «cuyo comportamiento es todavía peor que el de Tejero. Él es un hombre de fútbol y como tal debería conocer la ética profesional. Lo que hizo, meterse en el vestuario de Blas García, un compañero con contrato firmado, es muy grave. Iván Palacios ha hecho el ridículo y debe irse para su casa, esta mancha quedará grabada para toda su carrera profesional».

De la misma opinión es un Luis Puebla que no ha podido tener un peor aterrizaje en el club. «Lo que está pasando en el Real Avilés es increíble, no lo había visto en los 30 años que llevo en el fútbol. La demanda por incumplimiento de contrato está en el juzgado y lo que ha hecho José María Tejero es como si el dueño de un piso aparece en casa de su inquilino para cenar sin avisar. Las leyes están para algo y este señor no las está respetando». Puebla deja claro que «tenemos el apoyo de la plantilla, de Álvaro López y vamos a ir a muerte hasta el final. Que nadie piense que vamos a dejar al Real Avilés tirado». Tamargo, ironizó tras el polémico pseudoentrenamiento que «el Tejero de Avilés ha dado un golpe de estado».

Por su parte, José María Tejero emitió un comunicado a través del cual quiso «manifestar la acogida favorable a la decisión adoptada, a pesar de que en las redes sociales se ha instigado en contra de esta decisión convocando a personas que tuvieran interés en acudir al entrenamiento para mostrar su desacuerdo. Esta llamada ha dado lugar a los acontecimientos ocasionados por D. José Luis Tamargo y D. Luis Puebla, reaccionando airadamente ante la denegación a su acceso a las instalaciones por los servicios de seguridad». Además, añadió que «retomar la gestión del club se ha hecho necesario para evitar su desaparición ante la desidia del actual gestor para cumplir el contrato».