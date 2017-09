Real Avilés Real Avilés | Iván Palacios podrá contar con Domínguez para medirse al Tuilla Iván Palacios, al fondo junto a Coutado, con el preparador físico Dani Acebal a la izquierda. / PATRICIA BREGÓN Ayer se confirmó también la lesión de Adrián, que se ha roto el cruzado y estará seis meses sin vestir la camiseta del Real Avilés SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 8 septiembre 2017, 02:02

Iván Palacios, entrenador del Real Avilés, tiene ya los cinco sentidos puestos en el partido del domingo frente al Tuilla (El Candín, 17 horas), un choque para el que podrá contar con el central Domínguez, que ayer por fin recibió el pase internacional que estaba pendiente desde Gibraltar. El preparador turonés espera ahora por el de otro central, en este caso el francés Thomas, que tampoco ha llegado todavía. Aun así, podría hacerlo antes del domingo.

La mala noticia del día fue la confirmación de la grave lesión del delantero Adrián, que deberá estar seis meses en el dique seco al romperse el ligamento cruzado de la rodilla. Los peores pronósticos se cumplieron y el joven jugador deberá ser fuerte mentalmente para recuperarse pronto pero, sobre todo, bien. Palacios podría contar con él en el último tramo de la temporada, a partir de marzo, y ayer sonreía al afirmar que «ojalá marque el gol del ascenso».

Al margen de Adrián, el resto de jugadores se ejercitaron ayer en el campo sintético número 3 de La Toba en un ensayo que tuvo como protagonista el balón. A la espera de lo que ocurra con el tránsfer de Thomas, son baja segura para el choque del domingo Carlinos y Santa, aunque, esta vez sí, Palacios podría disponer de una convocatoria completa de jugadores del primer equipo.

«Confiábamos en que el proyecto saliera adelante», asegura el técnico blanquiazul

El técnico blanquiazul está contento con el rendimiento de sus jugadores y con el trabajo diario que están realizando, pues «empezamos muy tarde la pretemporada y todos están haciendo un gran esfuerzo para llegar al fin de semana con opciones de pelear el triunfo». Aunque el del domingo es un partido difícil, que se dispute en El Candín quizá iguala más las tornas, pues se trata de un terreno de juego en el que puede pasar cualquier cosa.

A la espera de Luis Nuño

Aunque ayer por la tarde se daba por hecha la incorporación de Luis Nuño a la disciplina de Iván Palacios, el propio futbolista lo negó ante este periódico. De esta forma, el acuerdo está cerca pero todavía no es un hecho. Nuño sería, tras Lucas, el último futbolista de Real Avilés Gestión Deportiva en trasladarse al proyecto liderado por el propietario del club, José María Tejero. El resto de jugadores, cuyo caché es elevado para la categoría, se buscarán, salvo sorpresa, otros destinos.

Nuño no sería el único futbolista en incorporarse a una plantilla que cada vez tiene más efectivos. A Palacios le gustaría firmar un futbolista por línea, incluida a la portería, y aunque no es sencillo la dirección deportiva lo intentará hasta el final, pues cabe recordar que en Tercera División se puede fichar de forma ininterrumpida hasta el 30 de enero.

El entrenador blanquiazul se mostraba satisfecho ayer por la decisión tomada por el juez Joaquín Colubi al respecto del conflicto Real Avilés CF-Real Avilés Gestión Deportiva, la cual dará mayor tranquilidad tanto a cuerpo técnico como a jugadores para trabajar día a día. «Estoy contento, pero no ha ocurrido nada que no esperara. Teníamos confianza de que el proyecto saliera adelante». No en vano, el propio Palacios había reconocido en su primera intervención ante este periódico que antes de firmar por el club se había informado de los temas legales pertinentes.

El turonés dirigirá hoy, como parece será habitual los viernes a partir de ahora, una sesión de gimnasio y spa en el Hotel URH ZEN Balagares. La plantilla realizará mañana el último entrenamiento de la semana en el Suárez Puerta para acabar de preparar el partido frente al Tuilla en El Candín.