Real Avilés «Si lo hablado se cumple, continuaré en el Real Avilés», asegura Anselm Anselm logró marcar en su último partido con el Real Avilés hasta la fecha. / JOSÉ PRIETO El futbolista tiene un acuerdo verbal con el club para cobrar el dinero adeudado y «si todo va bien, estaré allí entre el jueves y el lunes» SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 18 julio 2018, 01:25

Anselm Pasquina quiere continuar en el Real Avilés. El delantero catalán, que fue de menos a más en rendimiento la temporada pasada y se mostró posiblemente como el más comprometido de la plantilla de principio a fin, está muy cerca de estampar su compromiso con el conjunto blanquiazul de cara al curso que comienza hoy.

Tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico cuentan con él y él desea seguir, siempre y cuando «se cumpla lo acordado», en referencia a cobrar el dinero adeudado del curso pasado. «Si todo va bien, estaré en Avilés entre el jueves y el lunes para iniciar la pretemporada a muerte con el equipo», explicaba ayer ante la llamada de LA VOZ.

Anselm, un portento físico, apura sus vacaciones reconociendo entre risas que «ya me conocéis y no he parado mucho. Me he estado entrenando durante el verano para llegar a tope. Tengo mucha ilusión en esta nueva temporada y ojalá todo vaya bien y pueda volver».

El ariete barcelonés todavía no ha hablado con el nuevo técnico del equipo, Juanma Castañón, mientras que, aunque ha recibido varias propuestas de equipos catalones, «la mejor opción es la que me ofrece el Avilés, club que además ya conozco y ciudad en la que como todo el mundo sabe me he sentido muy a gusto en todo momento».

Mientras esperaba noticias del conjunto blanquiazul, Anselm siguió con nerviosismo el 'play off' de ascenso del Langreo, que finalmente propició la permanencia en Tercera del Real Avilés. «Estuve siguiéndolo todo el rato y al final, gracias a Dios, no sé cómo pero estamos en Tercera». Pese al sufrimiento y la incertidumbre, el catalán deja claro que «nos merecíamos una alegría después de sufrir tanto. Muchos jugadores yendo y viniendo, luchando, dos entrenadores... nos merecíamos la permanencia».

A expensas de que se cumpla o no lo hablado entre Anselm y el club, el primer equipo blanquiazul inicia hoy la pretemporada, a partir de las 10 horas en Tabiella a las órdenes de Juanma Castañón, que esta campaña debuta como 'míster' en Tercera, categoría que conoció com o futbolista.