Guerra abierta entre Real Avilés y Praviano por el fichaje de Balsera
El jugador solicitó la baja inmediata para firmar por el conjunto blanquiazul y la directiva rojilla, muy molesta, se reunirá para tomar una decisión que beneficie a todas las partes
AVILÉS. Viernes, 19 enero 2018

El pulso entre el Real Avilés y el Praviano por el mediapunta Alejandro Balsera ha comenzado. Después de varios meses siguiéndole la pista, el conjunto blanquiazul ha movido ficha en este mercado invernal y le ha hecho una oferta al jugador, que inmediatamente ha pedido la baja a su club de origen, un conjunto rojillo que no se ha tomado nada bien la noticia.

El futbolista no se presentó al entrenamiento del miércoles y el Praviano está estudiando si acepta finalmente darle la baja, algo que está condicionado a que el director deportivo Álex Martínez encuentre «un sustituto en el mercado», y nunca sería «antes del 31 de enero». El presidente del Praviano, Agustín García, se encuentra en esta semana en Barcelona y Álex Martínez en París, por lo que la reunión para estudiar el caso tendrá lugar a principios de la próxima semana.

Balsera también ha solicitado al club comenzar a entrenarse con el Real Avilés algo que el Praviano también ha rechazado. «No nos parece que hayan sido las formas de fichar a un jugador. Ya lo han hecho con gente de la escuela los últimos años y esta es la gota que colma el vaso. El Avilés, como siempre haciendo amigos», dicen desde la directiva praviana.

El conjunto blanquiazul esperaba contar con el futbolista tanto este domingo en El Entrego como el próximo miércoles para visitar precisamente al Praviano, algo por lo que no pasa el conjunto rojillo. «No le damos permiso para entrenar con ellos y si le damos la baja, que está por ver, no sería antes del día 31 y siempre condicionado a que se le encuentre un relevo», advierten desde la directiva del Praviano. Entre los aficionados y vecinos de la villa también ha causado un gran malestar la ofensiva del Avilés por Balsera. Ayer no fueron pocos los que criticaban a Xiel y Manolo, pravianos ambos, a quienes responsabilizan de esta maniobra.

Balsera, que cumple su tercera temporada en el Praviano, ha sido titular indiscutible para los tres entrenadores que ha tenido el club los últimos tres años: Manolo Fernández -hoy segundo entrenador de Xiel en el Real Avilés- , el actual director deportivo, Álex Martínez, y Julio Llanos. Se desenvuelve en la mediapunta, destaca por su calidad técnica y su golpeo de balón y llegó a Pravia procedente del Atlético Granadilla canario.

El futbolista del Praviano no es el único jugador que podría incorporarse al Real Avilés en los próximos días. El sueco Alex Seger, reclutado para el conjunto blanquiazul por José Luis Tamargo hace dos años, se encuentra realizando una prueba con el Caudal de Josu Uribe, que compite en Segunda B. De no convencer al técnico gijonés, tanto el jugador como el Real Avilés verían con buenos ojos unir de nuevo sus caminos hasta final de temporada.

Otro regreso podría ser el de Carlinos, que continúa en Murcia con la AFE, participando en una sesión que está cerca de concluir con permiso del club. Si no ocurre nada extraño, el noreñense tiene previsto regresar a la disciplina del Real Avilés el lunes 22, por lo que podría jugar contra el Praviano ese miércoles.