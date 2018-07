Real Avilés La gran oportunidad de Sergio Ríos Sergio Ríos rodeado de defensas del Langreo en el partido de Copa Federación que el Avilés disputó en Ganzábal en 2016. / ROMÁN El Langreo oficializa la cesión del delantero del Real Avilés que adelantó LA VOZ: «Es muy importante que Hernán siga apostando por mí para Segunda B, le estoy muy agradecido y espero responder a esa confianza con trabajo» NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Lunes, 16 julio 2018, 03:15

La noticia adelantada hace una semana por este periódico ya es oficial desde que el viernes el Unión Popular de Langreo publicó en sus redes sociales el fichaje del delantero avilesino Sergio Ríos. La operación ya explicada en esas páginas pasa por una cesión por parte del Real Avilés a cambio de una ampliación de contrato del futbolista por un año con el club blanquiazul.

Con 20 años a Sergio Ríos le llega la gran oportunidad de calibrar sus posibilidades en una categoría, Segunda División B, que eleva la exigencia sobre la Tercera: «Es un paso muy importante y espero que las cosas salgan como esperamos todos». Al avilesino se le abren las puertas del Langreo por el empeño personal de su entrenador, Hernán Pérez, que a la tercera la ha conseguido: «Lleva dos años intentando que vaya con él y mantener su interés en mí para su proyecto de Segunda B es lo mejor que me puede pasar y espero responder a su confianza con trabajo y mejorando para ser un jugador con el que pueda contar».

Más Real Avilés Thomas no tiene decidido el equipo en el que jugará esta temporada

Sus dos años en Tercera han sido complicados. En el primero con el Avilés tras cumplir de juvenil en el Quirinal, su juventud y la competencia con goleadores acreditados, mermaron su presencia en el equipo a minutos esporádicos. «No jugué mucho, fue un año de aprendizaje». El segundo, tras el verano del que mejor no acordarse, acabó cedido en el Condal: «Me costó coger el ritmo por no hacer una pretemporada normal, pero jugué siempre y en la segunda vuelta todo fue mucho mejor para el equipo y para mi».

Su reto en Ganzábal se inicia este miércoles 18, casualmente el mismo día en el que empezará a entrenar el Real Avilés: «Estoy deseando empezar a trabajar, con mucha ilusión y ganas de aprovechar esta gran oportunidad». Entiende que ampliar el contrato un año en el club blanquiazul «es normal, lo único que no me permitían era jugar en otro equipo de Tercera, pero si era de Segunda B no habría problemas». Y espera que el Avilés «consiga formar un buen equipo y el club se estabilice para que la temporada sea tranquila en todos los sentidos».