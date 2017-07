La gestora suspende la asamblea prevista por «amenazas» Miércoles, 26 julio 2017, 02:01

Finalmente, Real Avilés Gestión Deportiva no realizará la asamblea con aficionados prevista para esta tarde en el polideportivo del Quirinal. Álvaro López, gestor del Real Avilés, explicaba ayer a este periódico que «nos han llegado muchos rumores de que se iba a organizar un grupo de gente para molestar en la reunión y, después de lo que pasó la temporada pasada en el estadio después de un partido no queremos que esos episodios se vuelvan a repetir». La asamblea tenía como objetivo explicar de primera mano a la afición blanquiazul la situación actual del club, algo que realizó ayer finalmente el chileno a través de su página de Facebook personal mediante un vídeo. La principal novedad reside en que, visto que José María Tejero no firmará ficha alguna del primer equipo mientras «los gestores no paguen el dinero adeudado a la escuela y entreguen el presupuesto de la temporada completo y avalado», López y sus colaboradores optarán por estudiar «otras vías para lograr una solución al problema». Unas vías que no han querido ser adelantadas, aunque López tiene esperanzas de que «todo se solucione rápido y podamos empezar la temporada con normalidad».