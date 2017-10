«Hay gente que no puede jugar en este equipo», dice Palacios Lunes, 23 octubre 2017, 02:49

Iván Palacios no se mordió la lengua en la sala de prensa tras la derrota con el colista, echando fuego sobre algunos de sus jugadores: «Hay gente que no puede jugar en este equipo y hay otros que juegan al límite, pero no nos da con eso. Esto es un deporte colectivo y hay jugadores que ni lo dieron, ni lo dan no lo van a dar. El club tiene que tomar cartas en el asunto y lo digo desde la frialdad. Si los culpables de sumar 7 de 30 puntos somos nosotros, nos tendremos que ir, pero si son otros, serán los que se tengan que marchar», en referencia a alguno de los futbolistas que en su opinión no pusieron «lo que hay que poner cuando la calidad no nos llega». Palacios espera que esta semana se tomen decisiones en el club porque «el Real Avilés no puede seguir en esta tesitura, llevamos tiempo hablando de ello. Como si tengo que jugar con juveniles y lo que no puede ser es que un chaval del filial -Santa- sea el mejor de la defensa. No voy a dar nombres porque no hace falta, todos ven los partidos, pero no podemos seguir así, hay que hacer algo».