Real Avilés «Hay gente que no confía en nosotros, pero el Real Avilés jugará por el ascenso» José Antonio Santos celebra el primero de los dos goles que marcó ante L'Entregu. / PATRICIA BREGÓN José Antonio Santos, autor de los dos goles de la primera victoria blanquiazul, afirma que «lo importante es ganar y seguir creciendo» SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 6 septiembre 2017, 01:51

Aunque su carné de identidad refleja veinte años de edad, José Antonio Santos (Huelva, 1997) tiene visos de veterano dentro y fuera del campo. Sobre el verde por su descaro a la hora de encarar a sus rivales y definir ante el portero -ante L'Entregu marcó sus dos primeros tantos con la camiseta del Real Avilés- y fuera del estadio por su discurso directo y sin rodeos.

Con experiencia en las categorías inferiores del Recreativo de Huelva y una temporada en Tercera División en las filas del Sant Rafael ibicenco, Santos quiere hacerse un nombre en esto del fútbol y por su cabeza no pasa otra cosa que «jugar el 'play off' de ascenso esta temporada». Pese a la situación que vive el club y una temporada más que atípica, el onubense recuerda que «somos el Real Avilés y tenemos que estar arriba. No hay más».

La receta para conseguirla es clara: «Trabajo, humildad e ir partido a partido y poquito a poco. El vestuario es una familia, nos llevamos todos muy bien y cuando todo el mundo pensaba que íbamos a perder todos los partidos resulta que en las tres primeras jornadas hemos empatado dos encuentros y ganado uno». Su adaptación al fútbol asturiano y a la ciudad está siendo rápida, pero no oculta que «cuando llegué noté el cambio de clima. Hace más frío de lo que estoy acostumbrado, pero va a ser un año bonito y me encuentro bien aquí».

Aunque, como no puede ser de otra manera, Santos se muestra «contento por marcar dos goles», lo principal para él es «que el equipo ha conseguido una victoria muy importante y que seguimos creciendo. Todos en la plantilla tenemos que aportar y afortunadamente cada semana van llegando nuevos compañeros que están aumentando el nivel del equipo». El onubense es consciente de que «hay gente que no tiene confianza en nosotros, pero lo único que podemos hacer es ganar partidos. Es lo que está en nuestra mano. Después, cada uno que piense lo que quiera».

Por último, para Santos no sería un milagro que el Real Avilés disputara el 'play off' de ascenso a Segunda B pese a las circunstancias que rodean al club. «Si lo conseguimos, que para mí es el objetivo y estamos capacitados, sería gracias a nuestro trabajo. No creo en los milagros. Creo en entrenar cada día al máximo y en conseguir victorias cada fin de semana».