«La espera fue muy dura y tengo muchas ganas de debutar con el Real Avilés» Gastón Cesani, a la izquierda, junto a Marcos. / PATRICIA BREGÓN Después de meses sin poder competir, el pivote argentino Gastón Cesani se postula como titular el domingo frente al Atlético de Lugones SANTY MENOR Avilés Viernes, 16 febrero 2018, 01:42

Gastón Cesani por fin vuelve a sonreir de oreja a oreja. Después de unos meses muy duros, primero en Italia y después aquí en Avilés mientras aguardaba por un tránsfer que parecía no iba a llegar nunca, el pivote defensivo, o volante central como dicen en Argentina, se confiesa «preparado y con muchas ganas» para debutar el domingo con el Real Avilés frente al Lugones.

Xiel ha probado con él durante todas las sesiones por delante de la defensa y el centrocampista albiceleste no lo duda a la hora de agradecer la confianza del técnico. «Desde que llegué y me vio jugar me dijo que le iba a ser muy útil al equipo y me hizo sentir importante. Llevo dos semanas aquí y tengo muchas ganas de jugar».

El futbolista no se explica la tardanza de su tránsfer, reconociendo que «hubo trabas por parte de la AFA y estuve muy triste, porque contaba con poder jugar ya el pasado fin de semana. Agradezco mucho el trabajo de Alain, el director deportivo, el presidente, mi padre Adrián y mi representante, porque entre todos se movieron para que todo se arregalara».

En el plano personal, Gastón reconoce públicamente que «estos días he llorado, porque cuando sales de tu país, recorres muchos kilómetros para jugar al fútbol y no te dejan hacerlo se hace muy duro. Quiero agradecer el apoyo que me han brindado tanto mi tío Juanjo como mi chica Antonella. Desde que me fui a Italia hace tres meses ella ha estado pendiente de cómo estaba todos los días y se lo quiero agradecer públicamente».

Superados los malos momentos, Cesani se centra en el fútbol, un fútbol, el español, diferente al argentino. «Allí se presiona mucho más y el juego es más brusco. Las principales diferencias que veo están en que aquí tienes más tiempo para pensar con la pelota y que se trata mejor el balón. Personalmente me gusta el estilo que hay aquí y creo que me puedo adaptar bien». El argentino sólo tiene palabras positivas para lo que ha vivido desde que llegó al Real Avilés. «Los compañeros, los técnicos y el director deportivo me han tratado de maravilla desde el primer día y no tengo ninguna queja».

Antes de su debut, el futbolista blanquiazul se define como un jugador de los que «meten la pierna, no se achican... En argentina también destacaba por los pases en largo a los espacios y todo eso es lo que intentaré aportar al equipo». Xiel ha probado al albiceleste con Balsera y Carlinos por delante, y también con Balsera y Pablo Tineo. Hoy habrá sesión en el gimnasio del Suárez Puerta y el preparador praviano perfilará mañana los últimos detalles del choque.

En cuanto a la enfermería, Toni Escobedo conoció ayer el resultado de las pruebas a las que se sometió tras sufrir un 'pinchazo' el lunes, las cuales mostraron una rotura de 1,2 centímetros en la parte trasera del isquiotibial izquierdo. Estará unos diez días de baja. Mathieu tampoco se ejercitó ayer y es duda para el partido frente al Lugones, aunque no está descartado.