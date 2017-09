Real Avilés Real Avilés | «Tenía muchas ganas de volver a jugar» Luis Nuño aguanta el balón de espaldas ante los defensores del marino Pantiga y Guaya. / MARIETA Luis Nuño debutó ante el Marino como futbolista del Real Avilés actuando como delantero centro | «Mejoramos en la segunda parte, nos merecimos el empate y esa es la línea que debemos seguir a partir de ahora» SANTY MENOR AVILÉS. Martes, 19 septiembre 2017, 02:43

Después de una pretemporada muy complicada tras firmar por Real Avilés Gestión Deportiva, Luis Nuño pudo disputar el domingo su primer partido oficial del curso ante el Marino. El último fichaje blanquiazul no participaba en un encuentro de liga, en este caso de 'play off' de ascenso, desde el 28 de mayo ante el Almería B y como no podía ser de otra manera ayer no ocultaba que «tenía muchas ganas de volver a jugar».

Aunque le tocó saltar al terreno de juego antes de tiempo por la lesión de un compañero, el atacante local se siente «contento» por volver a sentirse futbolista, aunque «el partido terminó con derrota», si bien «seguro que vendrán resultados mejores». Para Nuño, el choque frente al Marino fue «complicado, sobre todo en la primera parte. Entramos mal al partido, les concedimos mucho, cometimos demasiados errores y se pusieron por delante». Sin embargo, «en la segunda estuvimos mucho mejor y creo que merecimos el empate».

En cuanto a sus sensaciones, «salí al campo sin calentar y lo noté. En las primeras jugadas me sentí un poco cansado, pero según fueron pasando los minutos mucho mejor». El avilesino, que se puede adaptar a cualquiera de las posiciones de ataque, actuó como delantero centro, ubicación que posiblemente ocupe durante todo el año teniendo en cuenta la configuración de la plantilla. «Yo juego en la parte de arriba y como delantero me siento cómodo, será el 'míster' el que decida en qué posición hago más falta».

Luis Nuño debutó como futbolista del Real Avilés -disputó su primer partido con el primer equipo tras pasar por la cantera y el filial en su día- después de haber realizado tan solo un entrenamiento con sus compañeros. Sin embargo, en la sesión ya pudo apreciar el buen ambiente que reina en el vestuario. «Tanto el entrenador como los compañeros me acogieron muy bien desde el primer momento y estoy muy contento», asegura.

Cuestionado sobre las posibilidades de la plantilla para esta temporada, el avilesino es optimista. «Yo creo que tenemos opciones de estar arriba a final de temporada. Tenemos muy buena base y sólo nos falta algún refuerzo para tener una plantilla más completa».

Tras las dos derrotas sufridas frente a Tuilla y Marino, dos de los mejores equipos de la categoría, el Real Avilés visita el domingo al Colunga de José Luis Rodríguez y Naya, conjunto que todavía no sabe lo que es puntuar en la presente temporada. Sin embargo, Nuño no se fía. «Tanto el entrenador como nosotros sabemos que el del domingo es un partido muy importante y si no queremos desengancharnos de los de arriba tenemos que ganar».