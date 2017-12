REAL AVILÉS Fonso también deja el Real Avilés por impagos Fonso conduce el balón en un entrenamiento de esta temporada. / MARIETA El futbolista cántabro firmará mañana su rescisión de contrato porque "no se puede estar fuera de casa sin cobrar" SANTY MENOR Avilés Jueves, 30 noviembre 2017, 23:13

Continúa la operación salida en el Real Avilés. Si el club dio la baja en su día a Ángel, Alexis y Santos, esta semana ya van dos jugadores que han decidido hacer las maletas ante la situación de impagos que vive el club. En diciembre, los futbolistas blanquiazules cumplirán tres meses sin recibir los emolumentos pactados y si Vázquez anunció su salida a Los Barrios, Fonso firmará mañana su rescisión de contrato.

El cántabro se despedirá de sus compañeros a partir de las 10.30 horas en La Toba 3 y regresará a Santander. "No tenía ningún problema en el club, estaba muy a gusto, pero soy de fuera y no puedo estar tres meses sin cobrar. No se sostiene". Fonso cuenta con varias ofertas y la próxima semana decidirá su destino.