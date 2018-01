«Cuando firmé por el Real Avilés pacté que podría aceptar una oferta del extranjero» Carlinos aguanta el balón en el partido de la primera vuelta frente al Covadonga. / PABLO LORENZANA Carlinos regresa hoy a las órdenes de Xiel después de que no cuajaran «las opciones que tenía de jugar en Malta o en Grecia» tras participar en las Sesiones AFE SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 31 enero 2018, 02:22

Carlos Menéndez Hevia 'Carlinos' (Noreña, 1987) volverá a jugar en el Real Avilés hasta final de temporada. El experimentado centrocampista lleva desde la semana pasada en Asturias y, tras no convencerle ninguna de las propuestas para jugar fuera de España se reincorporará hoy, a partir de las 10.30 horas en el campo sintético de La Toba 3, a las órdenes de José Luis Díaz 'Xiel'.

El noreñense, que disputó su último partido como blanquiazul en diciembre frente al Llanera, aprovechó el 'parón' navideño para probar fortuna, primero en Tailandia, y después en la última edición de las Sesiones AFE, que tuvo lugar en Murcia. Sin embargo, su decisión no se debió a la situación de impagos que vive el Real Avilés. «Era algo que pacté con el club cuando fiché en verano y estaba previsto. Había ido a las Sesiones AFE en verano, me volví a apuntar y me cogieron. Siempre he dicho que quería jugar en el extranjero y en el club lo sabían y lo aceptaron», explicaba ayer el futbolista a LA VOZ.

Tras entrenarse con un par de equipos en Tailandia y recibir propuestas de Grecia y Malta una vez finalizadas las Sesiones AFE, en las que rindió a un gran nivel marcando dos goles, «no se pudo concretar ninguna de las opciones y consideré que lo mejor era volver al Avilés hasta final de temporada para ayudarle a salir de ahí». Carlinos afronta la segunda parte de la competición con «ilusión y ganas de adaptarme rápido a un vestuario distinto al que dejé en diciembre, porque sé que ha habido bastantes salidas y entradas».

El jugador asegura que «del tobillo estoy bien, porque ya me he acostumbrado a jugar con dolor. Tiraré así hasta final de temporada y en verano podré descansar. Estoy en forma y si el 'míster' lo considera oportuno podría jugar ya el sábado». Carlinos disputó 14 partidos en la primera vuelta y fue fundamental en el puesto de pivote.