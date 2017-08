Real Avilés Real Avilés | IQ Finanzas se pone en manos de Nebot Nebot, Tamargo, Puebla y Colmenares, ayer en la cafetería La Serrana. / MARIETA Se prepara una demanda judicial para recuperar la gestión del Real Avilés, que el presidente cogió de manera unilateral por una cláusula del contrato NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Martes, 22 agosto 2017, 01:51

Los gestores del grupo mexicano IQ Finanzas quieren ir a por todas en su empeño de recuperar la gestión del Real Avilés que José María Tejero recuperó hace unas semanas de forma unilateral y apelando a una cláusula del contrato firmado el pasado mes de diciembre. En un intento de revertir la actual situación se han contratado los servicios de Santiago Nebot Rodrigo, un abogado especialista en cuestiones que rodean al fútbol, como concursos judiciales como el del Levante, y que desde 2010 hasta 2015 defendió los intereses de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Nebot llegaba ayer a nuestra ciudad, y aunque ya venía informado del trabajo que se le encarga, mantuvo su primera reunión José Luis Tamargo, Luis Puebla y Dennis Colmenares, quienes llevan los intereses de Álvaro López en Avilés. Nebot dijo a este periódico que «ya tengo bastante documentación, pero hay más cosas que ver, estudiar la situación y lo que se puede hacer».

El problema con el que ya se ha topado la empresa gestora es de tiempo, ya que la demanda que prepara con el objetivo de recuperar de manera cautelar la gestión, no ha podido presentarse este mes porque los Juzgados cierran salvo el de guardia para asuntos penales y algunos sociales excepcionales. La necesidad de revertir la situación y poner a competir a los futbolistas contratados puede o no encajar como uno de esos temas especiales que merecerían una medida cautelar urgente por parte de la justicia antes de que se resuelvan las demandas, la que interpuso Tejero para romper el contrato de gestión, y la que IQ tiene encaminada, no solo con el objetivo de recuperar lo que tenía, la gestión, sino pedir daños y perjuicios, que son importantes, sobre todo a efectos económicos. Como ejemplo, IQ se ha gastado más de diez mil euros en el cuidado del campo este verano, y se ha quedado además sin el material deportivo que ahora utilizan los jugadores contratados por Tejero.

Santiago Nebot estará «el tiempo que haga falta» en Avilés para respaldar legalmente a los gestores, ya que de no conseguir la medida cautelar esta semana tendrá que esperar al 1 de septiembre, día de regreso de la actividad cotidiana en los juzgados españoles. El problema es que los días pasan y los futbolistas de IQ Finanzas siguen en un callejón sin salida.