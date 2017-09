IQ Finanzas confirma su desembarco en el Cacereño sin dar detalles

IQ Finanzas, representada por Álvaro López, entrará al ciento por ciento en el Cacereño. A la espera de que se haga oficial si como propietario o como gestor, el grupo inversor mexicano ya se encuentra trabajando en un proyecto en el que estarán varios miembros de Real Avilés Gestión Deportiva. Luis Puebla será seguro el director general y Álvaro López reconocía ayer a LA VOZ estar «negociando» con José Luis Tamargo y Dennis Colmenares para que se incorporen también al conjunto extremeño.

En cuanto a los jugadores, ayer se filtró en las redes sociales que Álex García, Keko y Pablo Suárez jugarían en Cáceres esta temporada, algo que los futbolistas han negado. «Todavía no hemos firmado ningún contrato». López tampoco quiso entrar ayer en detalles en materia deportiva, aunque no ocultó que «apoyará también el proyecto Raúl Arias y vendrán cuatro jugadores mexicanos, así como Michael Awaah», viejo conocido de la afición blanquiazul.

Además, ayer se despidió del club en su cuenta de Facebook Luismi con el siguiente mensaje: «Después de dos temporadas vistiendo la camiseta del Real Avilés toca decir adiós. Ojalá no hubiera sido así , ya que tenía mucha ilusión puesta en este tercer año, pero las circunstancias así se han dado. Echaré de menos Asturias, una gran tierra con muy buena gente que serán recordadas. Gracias a todas las personas que me han ayudado en este tiempo, a las personas que de verdad sienten los colores del Real Avilés y sobre todo a todos los excompañeros y entrenadores que he tenido. Ahora a seguir», explicó.

El atacante no ha querido desvelar aún su destino, pero asegura que «tengo varias propuestas y estoy estudiándolas». Lo que parece claro por su mensaje es que no continuará jugando en Asturias. Sí podrían hacerlo Dudi y Matías, excapitanes del equipo que interesan al Langreo.