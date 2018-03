Real Avilés «No es una final, pero nos jugamos tres puntos muy importantes» Xiel reparte explicaciones al lado de Nico Pandiani y Miguel Escobedo, ayer en La Toba. / MARIETA Xiel espera que el Avilés recupere su tono en casa para ganar al Condal en un partido fundamental para el descenso y que se perderá Gastón Cesani NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 3 marzo 2018, 05:33

Con solo once jornadas en el calendario y la amenaza del descenso, el Real Avilés afronta mañana una nueva final en la visita del Condal de Noreña al Suárez Puerta. Aunque se trata de un partido fundamental por la permanencia, Xiel trata de ser más comedido, seguramente por quitarle presión a sus futbolistas, entre los que por cierto no estará Gastón Cesani: «No es una final, pero nos jugamos tres puntos muy importantes, eso está claro. Y estoy convencido de que ganaremos el partido».

El entrenador del Avilés cerraba ayer viernes en La Toba la preparación del encuentro con una sesión que se cerró con los ensayos de estrategias, faltas, saques de esquina y de banda, en busca de réditos con las jugadas a balón parado.

Al final del trabajo, Xiel se reunió con siete futbolistas de su plantilla, los que más experiencia, Borja Piquero, Carlinos, Balsera, Pablo Coutado, Domínguez, Luis Nuño, Nico Pandiani. Con ellos mantuvo una charla en la que el técnico insistió en varios aspectos, sobre todo el de que ellos son quienes deben liderar al equipo en el campo para poder salir adelante en este tramo final del campeonato. «Son ellos los que tienen que llevar los galones en el campo. Necesitamos mucha ayuda y es importante que seamos una piña».

La importancia del partido ante el Condal radica en que «si ganamos nos ponemos a la altura del Condal y lo superamos en el coeficiente particular, como pasó con el Lugones. Y además nos sirve para coger confianza». Visto que a domicilio el Avilés se muestra como un equipo muy endeble, hay que aferrarse al Suárez Puerta: «En casa estamos respondiendo mejor, es cierto, y espero que lo hagamos de nuevo para sacar el partido adelante, que no será fácil porque el Condal tiene buenos futbolistas y ellos tampoco contaban con estar en la zona baja».

A nivel de efectivos, el Avilés se queda sin el concurso de Gastón Cesani, al que no se quiere forzar tras dos partidos en los que se ha tenido que retirar por dolencias musculares, contracturas que podrían derivar en una rotura: «Vamos a darle descanso y que se recupere mejor de cara a los siguientes partidos, es lo prudente. Igual que los jugadores franceses, acusa el campo sintético». Además de Mathieu, lesionado, tampoco estará mañana Expósito, que además de sanción por ciclo de amonestaciones, tiene un tobillo lesionado y ayer no entrenó, como tampoco el portero Carlos Castro, con anginas. Toni Escobedo está recuperado pero es probable que no entre aún en la convocatoria, de la que por fin podrá formar parte el francés Thomas, sin descartar que sea titular en el centro de la defensa si Domínguez se confirma como alternativa de Gastón para el pivote. El catalán Anselm también vuelve a la dinámica después de cumplir un partido de sanción.