Real Avilés La Federación mantendrá bloqueado al Real Avilés hasta que salde su deuda con Iván González Iván González consuela a sus jugadores tras el descenso desde División de Honor juvenil la pasada temporada. / MARIETA El club ya ha pagado los 2.600 euros pendientes de la mutualidad pero la territorial exige también el abono de lo adeudado al extécnico del juvenil SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 28 diciembre 2017, 01:07

«¿Si está solucionado el tema del Real Avilés? Seguimos esperando. Ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer para que todo vuelva a la normalidad». Así respondía ayer el departamento de licencias de la Federación de Fútbol del Principado de Asturias acerca del bloqueo que está ejerciendo sobre el conjunto blanquiazul por las deudas pendientes, impidiéndole realizar cualquier tipo de trámite relativo a las fichas federativas de jugadores o entrenadores.

Por su parte, fuentes del conjunto realavilesino informaban ayer de que ya había sido realizado el pago de 2.600 euros correspondiente a la mutualidad, algo que no ha colmado las exigencias de la territorial. El organismo regional recibió en su día la denuncia por impagos de Iván González y hasta que la deuda no sea saldada no levantará su bloqueo sobre la entidad realavilesina.

Cabe recordar que el exentrenador del primer equipo juvenil del Real Avilés tiene pendientes de percibir tres meses del ejercicio 2015-16 con José María Tejero al frente de la gestión, y cuatro de IQ Finanzas del 2016-17. Todavía no se sabe quién se hará cargo del pago ni si sería suficiente con abonar los tres meses de la temporada 15-16 para que el bloqueo fuese levantado. La negociación está siendo hermética.

El bloqueo está afectando en gran medida al día a día del club, que lleva semanas sin poder efectuar el cambio de ficha a Santa y Marcos, que pasarían a ser jugadores del primer equipo a todos los efectos, así como tampoco inscribir al guardameta Borja Piquero, a futbolistas que en un principio iban a incorporarse al filial, o a los futbolistas que pudiesen interesar a Xiel de todos los que ahora mismo se encuentran entrenando a prueba a sus órdenes.

En el plano deportivo, el conjunto realavilesino se ejercitó ayer en La Toba 1, al encontrarse precintados tanto los campos 2 y 3 como los vestuarios y la cafetería, después de los destrozos sufridos por la instalación deportiva fruto del temporal que asoló la ciudad la noche del martes. En ese sentido, los jugadores del Real Avilés tuvieron que acudir a ducharse y cambiarse al vestuario del Muro de Zaro, en muy buenas condiciones después de las obras acaecidas hace poco.

Después de regresar al trabajo con dos intensas sesiones de entrenamiento, Xiel y Manolo Fernández han decidido bajar un poco el pistón y 'premiar' a sus futbolistas con una sesión más suave hoy, con gimnasio primero y spa después en Los Balagares. Sergio Menéndez y Chus, con gripe, y Thomas, recuperándose de su lesión en Francia, fueron las únicas ausencias ayer.