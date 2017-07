Real Avilés Exigente segundo test para el Real Avilés Luis Nuño pugna por un balón con un defensor del San Sebastián de los Reyes. / JOSÉ PRIETO El conjunto avilesino compite hasta donde puede ante un superior San Sebastián de los Reyes de Segunda B SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 29 julio 2017, 03:03

El Real Avilés cayó derrotado ayer en su segundo amistoso de la pretemporada, disputado finalmente a puerta cerrada ante el San Sebastián de los Reyes en el Román Suárez Puerta. El rechazo de la Federación Asturiana a la disputa del encuentro, al no tener tramitadas el conjunto avilesino las fichas de los futbolistas, propició la decisión final de la gestora blanquiazul, que decidió celebrar igualmente el choque pero sin árbitro federado -hizo las veces el retirado Alonso de la Lama- ni público en las gradas.

Blas García, que finalmente no pudo contar con el central gallego Pablo González por molestias musculares, trazó un plan de partido muy similar al llevado a cabo frente al Viveiro el pasado martes, con prácticamente dos equipos distintos para cada una de las partes. Saltaron al terreno de juego de inicio Esteve Peña; Pablo Suárez, Jorge, Delgado, Keko; Dudi; Marcos Torres, Nacho Méndez; Luismi; Álex García y Nuño, un 4-1-2-1-2, o lo que es lo mismo el tradicional 4-4-2 con rombo en el centro, muy poco utilizado hoy en día.

El dibujo no fue del todo bien interpretado por los futbolistas del Real Avilés y menos ante un rival de superior categoría como es el Sanse, lo que propició que los locales no sufriesen demasiadas ocasiones de gol pero tampoco consiguiesen fluidez con la pelota. El mediapunta mexicano Alan, rematando un centro lateral que a punto estuvo de detener Esteve Peña, marcó el único tanto de la primera parte. Un primer período en el que Esteve tuvo varias paradas fáciles y Álex García no pudo rematar un buen, aunque fuerte, centro lateral de Marcos Torres.

En la segunda parte y como estaba previsto, Blas García cambió a todos los jugadores que pudo: un total de nueve. Así, saltaron al terreno de juego distribuidos en un 4-4-2 más habitual Lucas Anacker; Marcos Torres, Jorge, Javi Serrano, Vázquez; Cristian, Juan Carlos, David Álvarez, Matías; Ito y Ríos. Disputaron esta vez, pues, los noventa minutos, el central Jorge y el interior-lateral derecho Marcos Torres. Si el mejor futbolista blanquiazul en la primera parte fue Luis Nuño, en la segunda parte lo fue de nuevo Ito, si bien una vez más el San Sebastián de los Reyes se mostró superior, con más ritmo de balón y un mejor tono físico que le permitía acudir escalonado a la presión.

Aun así, fruto de la velocidad del citado Ito y de Matías, las veces que logró superar a su par, así como también de las certeras subidas de Marcos Torres desde el lateral, el Real Avilés consiguió crear alguna que otra ocasión clara que hubiese cambiado el decorado. Aun así, el exatlético Omar N'Doye, que mostró en el Suárez Puerta su calidad, aprovechó un balón en el área para batir a un Lucas Anacker que minutos después sacó una mano prodigiosa a disparo raso. En esta ocasión, se quedó sin jugar el meta Carlos Castro.

A nivel defensivo mostró buenas sensaciones el centrocampista maño Juan Carlos, con experiencia en Segunda B en la temporada 2014-2015 en las filas del Tropezón y que las últimas dos campañas repartió sus minutos entre Sariñena, Belchite y Madrilejos, todos ellos de Tercera División. Tras este segundo amistoso, el Real Avilés tendrá dos días de descanso para incorporarse al trabajo el lunes.