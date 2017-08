Esteve Peña, Keko y Álex García se desvinculan del Avilés, y Ríos se va cedido al Condal Keko, Esteve Peña y Sergio Ríos, en un entrenamiento. / AURELIO FLÓREZ El presidente del club, José María Tejero, atiende la petición de los futbolistas NACHO GUTIÉRREZ Avilés Miércoles, 30 agosto 2017, 18:09

Cuatro de los futbolistas contratados por IQ Finanzas a través de la empresa gestora Real Avilés Gestión Deportiva han sido liberados federativamente por el presidente del Real Avilés CF, José María Tejero.

Esteve Peña y Álex García tienen firmada desde esta mañana la baja federativa y cada uno de ellos se buscará un nuevo equipo, misma situación de Keko, mientras Sergio García se va cedido al Condal de Noreña en la segunda de las tres temporadas que tenía firmadas con el club.

El presidente aseguró que "han sido los propios futbolistas" los que solicitaron esa liberación federativa para solucionar su futuro, que en el caso de Álex y Esteve podría estar en Segunda B, para lo cual tienen de plazo hasta mañana, día 31 de agosto. Tejero afirma que "se les ofreció jugar en el Real Avilés, pero ninguno ha querido por distintos motivos". Álex y Esteve ya están desvinculados, lo mismo que Keko, cuya ficha estaba pendiente del reconocimiento médico, por lo que es nula.

En cuanto a Sergio Ríos, por el que llegó a interesarse este verano la Cultural Leonesa, se va de forma temporal del Avilés para jugar en el equipo que lleva meses esperando su llegada, el Condal, con el que hoy mismo empieza a entrenarse en Noreña. El delantero avilesino volverá al club blanquiazul terminada la campaña en curso, ya que le resta un año de contrato.

Estos cuatro futbolistas han decidido dar el paso tras ser asesorados sobre la nulidad de sus contratos con Real Avilés GD al no poder jugar en el equipo blanquiazul. El resto de futbolistas que no tenían tramitada la ficha seguriá un camino parecido ya que las soluciones judiciales a las que aspiran los gestores, recuperar los mandos del club, no serían inmediatas.