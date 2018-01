«No espero que nos regalen nada, será un partido difícil» Domingo, 21 enero 2018, 01:37

El entrenador de L'Entregu no se fía de la aparente debilidad del Real Avilés aunque está al día de lo que tiene el rival. Marcos Suárez tiene claro que «será un partido difícil y no espero que nos regalen nada. Están muy justos de efectivos y no pueden contar aún con los últimos fichajes, pero Xiel tiene mucha experiencia y el once que ponga va a ser competitivo. Son pocos, pero tienen jugadores de calidad».

Para Marcos Suárez el plus de motivación de su equipo no pasa por la derrota del choque de la primera vuelta: «Eso quedó ahí, cada equipo utiliza las armas de las que dispone para ganar los partidos y si queremos ganar no es por perder allí, sino por sumar tres puntos que nos permitan seguir en una zona tranquila de la clasificación. El Avilés es uno de los históricos del fútbol asturiano, pero nos lo tomamos como un partido más».

Los objetivos del equipo del Nuevo Nalón se van cumpliendo tras una buena primera vuelta y «estamos en un puesto de privilegio para lo que es la prioridad, mantener la categoría. Queda toda la segunda vuelta y no vamos a confiarnos porque hay mucha igualdad».