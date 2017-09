Real Avilés «Esperamos romper la mala dinámica que lleva el Real Avilés en Santa Bárbara» Iván Palacios, durante un entrenamiento de esta semana en La Toba. / MARIETA Iván Palacios reconoce que «quizá le estamos exigiendo demasiado a una plantilla que no ha hecho pretemporada», pero confía en ganar en «un campo muy difícil» SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 30 septiembre 2017, 06:25

El ánimo y la ilusión de Iván Palacios siguen intactos a pesar de las tres derrotas consecutivas que acumula el Real Avilés, las dos primeras lógicas y la tercera bastante dolorosa. Ambicioso y trabajador, el preparador turonés no cesa en su empeño de hacer del conjunto blanquiazul un equipo competitivo contrarreloj que sea capaz de aspirar a las cotas más altas posibles esta campaña. Sin embargo, Palacios reflexiona en voz alta y reconoce que «quizá le estamos exigiendo demasiado a una plantilla que no ha hecho pretemporada y que todavía está asimilando conceptos. Estamos entrenando con mayor intensidad que el resto de equipos para recuperar el tiempo perdido y ahora mismo tenemos a casi toda la plantilla con molestias físicas, de ahí que hoy -por ayer- les diera descanso».

El técnico realavilesino ha ejercido de psicólogo en una semana complicada, pues, con necesidad de victoria, el resultado cosechado frente al Colunga, colista de la categoría a pesar de los buenos jugadores que atesora, no fue plato de buen gusto para nadie. «Los jugadores están entrenando bien y los veo animados y con la ilusión de conseguir la victoria en Lugones. Ayer -por el jueves- cenamos todos juntos y creo que juntarnos nos vino bien a todos», sostiene.

Conocedor de los entresijos del fútbol asturiano, Palacios conoce tan bien al Lugones como la mala racha que acumula el Real Avilés en Santa Bárbara, campo en el que no ha conseguido ganar desde su descenso de Segunda B. «Es un campo difícil y, aunque yo he ganado allí otros años, es complicado. El sintético no está bien, está peor que el de La Toba, y la pista de atletismo enfría el ambiente y el ritmo de los partidos suele ser lento», analiza.

El entrenador del Real Avilés respeta mucho a un Lugones que «tiene un portero con mucha experiencia en Tercera como Pablo Herrero, buenos centrales como Abascal y Hugo, Jaime Laviana, que lo tuve yo en el Oviedo, en el centro con Pablo Díaz, y jugadores interesantes como Mateus en banda. Arriba tienen a Yoni, pero está lesionado y seguramente puedan notar su ausencia». Palacios no es ajeno a que «será un partido en el que, como suele ser habitual allí, el que marque primero conseguirá la victoria, así que tendremos que estar muy serios sobre el terreno de juego si queremos ganar, que es lo que buscamos».

Salidas y entradas

El entrenador blanquiazul también se refirió a los cambios que se avecinan en la plantilla, comenzando por la salida de Alexis. «Es un jugador en el que confío mucho y en unos años será un futbolista interesante, pero es joven, necesita jugar y aquí no lo iba a hacer. No tiene representante y le ayudaremos a encontrar un equipo en su zona, porque no le queremos perder de vista». En cuanto a los fichajes, «me gustaría tener dos extremos, un delantero y un mediocentro. Alain está trabajando en ello, pero será difícil tenerlo todo».