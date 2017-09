«El esfuerzo y la actitud del equipo hacen que me sienta orgulloso» Palacios y Suárez. / BREGÓN Iván Palacios, satisfecho por el primer triunfo y Marcos Suárez, muy enfadado con todo N. GUTIÉRREZ AVILÉS. Lunes, 4 septiembre 2017, 03:05

Sonrisas y lágrimas en los vestuarios del Suárez Puerta tras un partido que dejó sensaciones encontradas en los dos equipos y en sus banquillos. Iván Palacios estaba orgulloso de sus pupilos, pero a Marcos Suárez no le gustaron ni los suyos, ni las pérdidas de tiempo.

Al técnico local le sonaba a música el primer triunfo: «Ya llegó y sabe muy bien, sobre todo porque el esfuerzo y la actitud del equipo hacen que te sientas orgulloso de ellos». Puntualiza que «alguien se pensó por las circunstancias que el Avilés iba a ser un equipo comparsa, pero de eso nada, el que nos quiera ganar tendrá que superarnos y de momento en tres partidos no lo han hecho. Perderemos, seguro, pero no vamos a dar facilidades a nadie». Reconoció que su equipo tuvo el «acierto» necesario para llegar al descanso con el 2-0 y que después «supimos trabajar defensivamente para aguantar el resultado. ¿Las pérdidas de tiempo? Todos usamos las armas que tenemos, es algo lógico y que les pasará a ellos cuando lo necesiten».

Marcos Suárez estada enfadado: «Hemos regalado los dos goles y la primera parte por falta de intensidad, y en la segunda no se ha podido jugar. Me parece vergonzoso que un club como el Avilés se dedique a perder tiempo de la forma tan descarada que se ha visto, aunque no perdimos por eso».