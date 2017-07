El equipo trabaja a la espera de que llegue una solución y no se cierran los fichajes Viernes, 21 julio 2017, 03:12

La situación en el seno del primer equipo del Avilés no puede ser más inestable y los futbolistas no ocultan su preocupación por lo que pueda pasar. El personal trata de centrarse en el trabajo de pretemporada que ayer registró su tercera jornada con una sesión doble en la que ya participó Alberto Delgado, y como invitados el avilesino Ito y el defensa gijonés Vázquez. Los fichajes para completar la plantilla no se pueden cerrar por la situación en el club y José Luis Tamargo ya no cuenta con los dedos de sus dos manos los jugadores perdidos.