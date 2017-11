Real Avilés Real Avilés | «El equipo sólo piensa en sacar esta situación adelante», dice Anselm Anselm pugna por el balón con Rubén Lobato. / HUGO ÁLVAREZ El atacante del Real Avilés aspira a ganar el domingo al Ceares y en lo referente a los impagos confía en que el club «solucione las cosas» SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 22 noviembre 2017, 01:26

Anselm Pasquina, que se fracturó un dedo en el partido frente al Condal, regresó el domingo a los terrenos de juego como titular frente al Real Oviedo B. Dentro de la tristeza que provoca siempre una derrota, pese a ser ante uno de los mejores equipos de la Tercera asturiana, el atacante barcelonés no ocultaba ayer su felicidad por volver a competir, pues «me moría de ganas de volver a ponerme la camiseta».

Bastantes cosas han cambiado en el Real Avilés desde la lesión del delantero hasta su reaparición hace unos días. Nuevo entrenador, algunos compañeros ya no están... Sin embargo, Anselm asegura que «desde dentro las cosas se ven diferentes que desde fuera. Desde fuera todo son críticas, pero desde dentro vemos que el equipo está mejorando, que quiere sacar la situación adelante y poco a poco van a salir bien las cosas seguro». En lo personal, sólo piensa en «ayudar», algo que tendrá complicado en estos primeros días después de la lesión porque «el vendaje con el que tengo que jugar los partidos me aprieta y es incómodo, pero mientras el dedo siga débil es lo que me toca».

Para entrenar puede hacerlo con un guante, pero no es apto para los partidos. «Tiene algo metálico, es duro y puede hacer daño a los rivales, así que de momento tengo que competir con vendaje», lamenta. En el apartado físico, aunque le falta ritmo de competición, se encuentra bien. «Soy una persona muy activa y aunque esté lesionado nunca he dejado de entrenar», explica.

El barcelonés se encuentra cómodo con Xiel, con quien lleva entrenando varios días. Por el momento lo ha colocado como extremo derecho, pero «sabe que puedo jugar en cualquier parte de la delantera, en la izquierda, la mediapunta o como jugador más adelantado. Es su decisión y la respetaré como hago siempre». Lo más importante para Anselm es que «en el equipo somos una familia, todos vamos a una y eso es clave para ganar».

En cuanto a los impagos, «todos pensamos igual, es una situación complicada, pero yo no me preocupo. Sé que el dinero llegará y tenemos que confiar en el club que para eso estamos aquí». Anselm sólo tiene en la cabeza un Ceares al que «tenemos que ganar. Yo, vaya como vaya el equipo, sólo pienso en el siguiente partido y en salir a ganar como cada domingo».

Tras la jornada de descanso de ayer, Xiel dirigirá hoy por la mañana, a partir de las 10.30 horas en La Toba 3, el segundo entrenamiento de la semana, importante para conocer la evolución de Domínguez. Con Thomas descartado, el preparador praviano espera contar con el resto de la plantilla para el domingo.