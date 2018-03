«El equipo da otra sensación, pero hay que mejorar arriba» Lunes, 12 marzo 2018, 04:24

Pese a una derrota que complica mucho el futuro, Xiel decía que «el equipo da otra sensación, respecto a otros partidos hay mucha diferencia», aludiendo al trabajo defensivo, pero en ataque «no hemos tenido muchas opciones, aunque jugamos con tres delanteros, en ningún momento nos metimos atrás y está claro que hay que mejorar en ese aspecto». Pero se ha perdido porque «esto es fútbol, ellos ganaron con un gran gol y tiene su mérito, aunque no nos crearon muchos problemas».

Chiqui de Paz no podía estar más satisfecho: «El partido fue como esperaba, muy disputado y lo hemos competido muy bien, seguros atrás y con algunas llegadas, aunque no hubo muchas ocasiones». Con 38 puntos «la permanencia está cerca, pero hay que cerrarla». Del Avilés dijo que «es extraño porque tiene buenos futbolistas, pero no les hemos dejado porque mi equipo hizo un gran trabajo».