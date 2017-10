Real Avilés Real Avilés | «El equipo necesita más tiempo» Los jugadores del Real Avilés abandonan el Alejandro Ortea cabizbajos el domingo. / SUSANA SAN MARTÍN José María Tejero pide paciencia e insiste en que «el Avilés todavía puede estar arriba» SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 19 octubre 2017, 01:08

José María Tejero, presidente del Real Avilés, pasa revista dos meses después del inicio de la temporada, analizando los aspectos deportivo, económico y social de la entidad que preside desde hace más de dos décadas. Superado un verano atípico en el que el club llegó a tener dos plantillas, dos cuerpos técnicos y dos directivas, y pese al buen arranque liguero de los pupilos de Iván Palacios, el equipo se encuentra inmerso en un bache del que no acaba de salir.

Conocedor de primera mano de la situación, Tejero aboga por la prudencia, pues «estamos dentro de la normalidad. Tenemos cuatro lesionados de consideración, uno de ellos, Adrián, desde el primer día, y es complicado sacar resultados. Pero bueno, hay que dejarles que sigan trabajando y quién sabe qué puede pasar a final de temporada. Todavía queda mucho». En ese sentido, el presidente blanquiazul recuerda que «otras temporadas empezamos muy bien y a la hora de la verdad nos quedamos en Tercera otra vez».

En lo que respecta a la incorporación de nuevos jugadores, el máximo mandatario realavilesino deja claro que «no es algo que a mí me competa, para eso está la secretaría técnica, pero sí quiero matizar que los jugadores que vienen al club desde Estados Unidos o Sudamérica no son fichajes al uso. Son jugadores que vienen a formarse con nosotros y al club no le ocasionan ningún coste. Serán valorados por los técnicos y después decidirán si se pueden quedar en el primer equipo, en el segundo o si serán cedidos».

Económicamente, el club tiene asegurada una inversión de unos 150.000 euros de Grupo Ambiental, la cual se firmará el 1 de noviembre, mientras que está avanzada otra del también grupo mexicano, Mundo Financiero, de en torno a 200.000. Al margen de ello, Tejero está negociando «la incorporación de otra empresa, posiblemente a modo de patrocinador», y reconoce que «me reuniré con Alejandro, de Baldajos, para ver si continúan con nosotros una temporada más», entre otras gestiones.

Por último, el presidente no se olvida de la masa social. «Es cierto que está viniendo menos gente al campo y que muchos están en contra de nuestra gestión, pero yo estoy aquí porque nadie ha querido gestionar bien el club, y mucho menos de Avilés. La asistencia al campo depende en un 40% de los resultados y cuando el equipo empiece a ganar mejorará seguro», concluye.