El equipo disfruta hoy de la única jornada de descanso semanal Viernes, 3 noviembre 2017, 01:30

Después de no poder descansar ningún día al tener jornada intersemanal,la primera plantilla del Real Avilés disfrutará hoy de su único día de asueto, para regresar al trabajo mañana en el Suárez Puerta. Xiel no recuperará a nadie para visitar el domingo al Langreo y deberá realizar salvo sorpresa la misma convocatoria que el miércoles ante el Valdesoto, de la que se quedó fuera Santos en detrimento de jugadores del juvenil o del filial. El club está trabajando en la tramitación de la ficha de Xiel, que podría darse hoy, y el dinero procedente de México no llegará como mínimo hasta el lunes.