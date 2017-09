Real Avilés Real Avilés | «El equipo está creciendo día a día y el objetivo es ganar a L'Entregu» Iván Palacios charla con Chus Fernández. / SUSANA SAN MARTÍN El técnico Iván Palacios se muestra contento con la progresión de su equipo y espera conseguir mañana su primera victoria SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 2 septiembre 2017, 02:32

El entrenador del Real Avilés, Iván Palacios, trabaja a contrarreloj y al doscientos por ciento para lograr mañana (Suárez Puerta, 18 horas) su primera victoria como técnico blanquiazul ante L'Entregu. Tras dos empates en liga y una derrota en Copa del Rey, el turonés se muestra contento con el rendimiento de su equipo y es optimista de cara a estrenar el casillero de triunfos, aunque «no será fácil».

En lo que respecta al encuentro copero ante la potente UD Logroñés, Palacios apunta que «el objetivo que me marqué al principio del partido, que era competir durante sesenta minutos, se cumplió, así que estoy contento. La primera parte no nos crearon ocasiones al margen del penalti y no estuvimos a merced de ellos hasta la última media hora». Todo ello ante uno de los 'gallitos' de Segunda B y teniendo en cuenta que el Real Avilés está todavía en 'pañales' debido a la insólita situación que se vive en el club.

Aunque el entrenador realavilesino asegura que «hasta hora hemos intentado ganar a todos los rivales: Praviano, Siero y UD Logroñés», lo cierto es que el encuentro más propicio para hacerlo se antoja el de mañana. Porque la plantilla tiene cada vez más rodaje y por las incorporaciones que han ido llegando, esta semana Adama Traoré, Expósito y Sergio Menéndez, los tres futbolistas de nivel. «Ante el Siero creo que fuimos muy superiores y no ganamos por mala suerte y contra L'Entregu va a ser un partido distinto. Quizá nos medimos a un rival con más argumentos que el Siero y será difícil, pero es cierto que el equipo está deseando conseguir su primera victoria y está mejor en todo, sobre todo físicamente. Nos falta trabajar tácticamente, porque empezamos muy tarde y porque la Copa nos condicionó los últimos entrenamientos», explica.

Palacios se muestra muy satisfecho con los últimos fichajes realizados por el club. «Es lo que estábamos esperando desde que comenzamos a entrenar y es cierto que estas nuevas llegadas aumentan el nivel de la plantilla, aunque con esto no quiero decir que los jugadores que tenemos no estén rindiendo bien. Queremos realizar dos o tres fichajes más para apuntalar sobre todo el mediocampo y la delantera y estamos mirando jugadores contrastados en Tercera y Segunda B», admite.

Para mañana, de los 19 futbolistas con los que cuenta el turonés, que reconoció que el central Thomas «se va a quedar, aunque también tiene que llegar el tránsfer», cuatro de ellos son baja segura: los lesionados Santa y Adrián y los que están a la espera del pase internacional Domínguez y el citado Thomas. El caso Domínguez escapa al entendimiento de un Palacios que no entiende «lo que está ocurriendo, pues estamos hablando de Gibraltar».

El técnico espera poder contar con Sergio Menéndez, que ayer ya estuvo con el equipo en el Hotel URH ZEN Balagares, y mientras que Expósito entrará seguro en la convocatoria está en el aire Adama Traoré, pues todavía no tiene el tránsfer pero Palacios es optimista al respecto. El equipo realizará hoy el último entrenamiento de la semana antes del partido, a las diez en el Suárez Puerta. Tras él, ofrecerá la convocatoria de dieciséis jugadores.