El Avilés cae ante el San Martín (1-3) Una jugada del encuentro. / Marieta Álvarez El colista fue mejor que un pésimo equipo blanquiazul NACHO GUTIÉRREZ Avilés Domingo, 22 octubre 2017, 20:10

El Real Avilés aún no ha tocado fondo aunque está más cerca de hacerlo después de su sonrojante derrota por 1-3 ante el San Martín de Sotrondio, con la que el equipo blanquiazul no entra en puestos de descenso por coeficiente de goles, empatado a puntos precisamente con el que ayer llegaba como colista al Suárez Puerta, condición que ahora ostenta el Condal y a la que se asoma el Avilés a pasos agigantados.

El partido tuvo un primer tiempo muy discreto, sin apenas ocasiones de peligro y con un gol de chiste regalado otra vez por Lucas, al borde del descanso. Tras salvar un mano a mano con Fredo, en la siguiente jugada regaló un despeje con el pie a Vicente para que Fredo marcara el 0-1 a puerta vacía.

Tras el descanso las fuerzas parecían igualarse cuando Luis Nuño resolvió con un formidable zurdazo un servicio de Fonso a los 52 minutos. Pero el gol no tuvo efecto y el equipo de Iván Palacios fue superado por el de Chiqui de Paz. Los sotrondinos manejaron el balón con soltura y descaro hasta que Fredo ponía el 1-2 a los 70 minutos al cabecear en el primer palo una falta botada por Bamba. Con el Avilés descompuesto, el equipo visitante dio la puntilla con el 1-3 en el minuto 80 en otro error de Santa primero y de Lucas después, que permitió el remate a placer de Fredo.

Con un Suárez Puerta casi vacío, asistieron 223 aficionados, no hubo ni reproches para un equipo que además de estar diezmado (ayer 14 jugadores, 12 de la primera plantilla) no da la talla. Eso fue lo que dijo, refiriéndose a algunos de sus futbolistas, el entrenador Iván Palacios, que espera medidas drásticas esta semana. “Si el que sobra soy yo, me marcho, pero si no es así, algunos jugadores tendrán que hacerlo porque cuando te falta calidad hay que poner otras cosas y algunos no lo hicieron hasta ahora, no lo hacen ni lo harán”.

Duras palabras del técnico, con vistas al próximo partido que llevará al Avilés hasta Llanes para jugar en San José desde las 15.45 horas, nuevo horario de otoño en los partidos de tarde en campos sin iluminación eléctrica.