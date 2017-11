Real Avilés Real Avilés | «Desde fuera es difícil valorar la situación del Avilés», dice Cabo Nacho Cabo da indicaciones en el Ceares-Real Oviedo B de Copa Federación. / JOAQUÍN PAÑEDA El entrenador del Ceares, técnico en su día del juvenil y del filial blanquiazul, espera que su equipo «divierta al público» el domingo SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 23 noviembre 2017, 00:50

Nacho Cabo, entrenador del Ceares, próximo rival del Real Avilés el domingo, a las 12 horas en el Suárez Puerta, mantiene varios lazos de unión con el conjunto blanquiazul. Llegó a ser entrenador del juvenil de Liga Nacional bajo la presidencia de José María Tejero y la dirección deportiva de Ulpiano Cervero, y también técnico del filial cuando Golplus ejerció como grupo gestor de la entidad. Para más inri, en 2011 se postulaba como principal candidato a sustituir a José Manuel Muñiz como técnico del primer equipo relavilesino, pero precisamente la llegada de la empresa gijonesa cambió los planes anteriores, apostando por Bango.

Con multitud de éxitos en su carrera deportiva, entre ellos disputar un 'play off' de ascenso a Segunda B con el Ceares, Nacho Cabo prefiere no 'mojarse' cuestionado por la delicada situación que vive hoy día el conjunto blanquiazul. «Desde fuera, sin conocer los detalles, es difícil pronunciarse sobre lo que pasa en una casa tan grande. Eso es labor de la gente que está dentro del club, los aficionados y los medios de comunicación», explica.

Lo que sí tiene claro el preparador gijonés es que «el domingo nos vamos a enfrentar a un buen equipo que nos pondrá las cosas difíciles, pero esperamos jugar como entrenamos cada semana y dar un buen espectáculo, que la gente que vaya al campo se pueda divertir, y además con jugadores avilesinos en nuestras filas».

Cabo no tiene claro que el guión del partido establezca a un Ceares como claro dominador del balón y a un Real Avilés serio en defensa y buscando el contraataque. «Es cierto que desde la llegada de Xiel el Avilés está mejor, como así marcan objetivamente los resultados, y encaja menos goles, pero tener el balón en zonas que hacen daño ante equipos de Xiel es muy difícil, así que no tengo tan claro que el partido vaya a ser así, porque además ellos juegan en casa. No sé si habrá o no un choque de estilos, nosotros seremos valientes y arriesgados, como siempre, pese a que ellos tienen un buen equipo y buenas indidivualidades».

El entrenador cearista le resta importancia a la goleada sufrida frente al Colunga al semana pasada, pues «fueron fallos puntuales y ocupamos una posición tranquila en la tabla. No tenemos ninguna presión y estamos trabajando con normalidad».