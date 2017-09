«Le deseo lo mejor al Real Avilés», dice Félix Quero Quero celebra su gol mirando a su familia en la grada. / MARIETA S. MENOR AVILÉS. Martes, 19 septiembre 2017, 02:43

Félix Quero levantó los aplausos del Suárez Puerta el domingo con su golazo de volea ante el que poco pudo hacer Lucas. «Con el control me quedó bien para pegarle y tuve la suerte de que me salió ahí, porque pudo haber ido a Las Meanas», recordaba ayer ante este periódico con una sonrisa en la boca. Un parque que el protagonista conoce bien, pues es avilesino, pese a que el de la pasada jornada fue el primer choque oficial que disputaba en el Suárez Puerta. «Ya pensaba que me iba a retirar sin hacerlo».

A sus 35 años, el habilidoso extremo local ha comenzado de la mejor manera posible la temporada en el Marino, al que llegó procedente del Caudal, en Segunda B. Aunque en Mieres también era habitual en las alineaciones, «ahora tengo más continuidad y tengo más confianza», asegura.

Tanta que es indiscutible para Oli y está posiblemente en el mejor equipo de la categoría este curso, aunque lleva la humildad por bandera. «Estamos dentro de un grupo en el que también se encuentran Llanes, Tuilla u Oviedo B. Espero que también se meta el Avilés, al que deseo lo mejor como avilesino».