David Maribona dice que «el presidente cambió el viernes las condiciones iniciales» El directivo de confianza de Abraham piensa que han sido utilizados y critica a Alain Menéndez NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 10 junio 2018, 01:32

David Maaribona, un avilesino de 38 años, incondicional del equipo blanquiazul y amigo personal de Abraham, se mostraba ayer muy extrañado por la negación por parte de José María Tejero de la charla mantenida el viernes: «No se puede decir eso cuando hasta hay testigos de la reunión, que se produjo en una cafetería de Salinas, en La Luna para ser exactos. Estaba el presidente con uno de sus hijos, David. No entiendo que eche balones fuera, al final pienso que hemos sido utilizados como una especie de tapadera y que nos engañaron. Sobre lo que se habló en una primera reunión respecto a los gastos hubo un cambio el viernes. Nos querían cargar hasta el personal del campo».

Sobre el choque con el director deportivo, Maribona asegura que «no nos gustó saber que está ofreciendo jugadores como Mathieu y Thomas a otros equipos, eso demuestra que se mueve por su propio interés y por ahí no pasa Abraham». También afirma que «primero dijo que se iba, que la moto no tenía gasolina, y después decidió seguir en su puesto. Eso no es serio».