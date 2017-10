Dani Roces espera «un partido muy complicado» Sábado, 14 octubre 2017, 02:40

El Avilés paga su agitado verano para estar en la parte baja de la tabla y el Condal un inicio que se torció a partir de la primera jornada, la única en la que ha podido ganar el equipo de Noreña, dirigido por segundo año por Dani Roces: «Hemos entrado en una mala dinámica de resultados y hay que salir cuanto antes porque no queremos complicarnos la clasificación. No somos un equipo de 'play off' de ascenso, pero creo que tampoco para estar peleando por abajo y cuanto antes salgamos de ahí mejor porque luego cuesta mucho».

Roces reconoce que «el Avilés no se puede comparar con el de otros años por sus circunstancias del verano, pero el partido va a ser muy complicado porque ellos también están necesitados de resultados y van a venir a por todas. Creo que será muy competido y espero que los puntos se queden en casa.