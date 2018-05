Real Avilés Real Avilés | «No creo que otro lo hubiese hecho mejor» Alain Menéndez en el banquillo del Román Suárez Puerta. / JOSÉ PRIETO Alain Menéndez Zapico, director deportivo del Real Avilés: «Ha sido la temporada más difícil de la historia por las circunstancias en las que está el club y no creo que viva otra tan dura si continúo en esto» NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 20 mayo 2018, 03:01

Ha sido la cara visible del proyecto deportivo del Real Avilés en la temporada de la depresión blanquiazul y para algunos responsable de una plantilla casi infinita. Alain Menéndez Zapico (París, 22-12-1973) se estrenó como director deportivo y tras lo que bien podría ser un master sin título, es el momento de hacer un balance de su trabajo, de lo que ha sido este curso y de lo que se puede ver del futuro, que según afirma, «será mejor que el presente».

-Para ser el primer año como responsable deportivo...

-He sido el director deportivo que cogió el equipo en el peor año de su historia. No soy una persona que se esconda y no puedo saber si otro en mi lugar lo hubiese hecho mejor, pero creo que en las mismas circunstancias es casi imposible. No sé lo que duraré en el fútbol, espero que sea mucho, pero estoy seguro de que nunca más tendré una temporada tan dura como esta.

-¿Cómo se fichan jugadores en las circunstancias que se han dado en el aspecto económico?

-Con mucha dificultad, sobre todo cuando lo intentas con futbolistas hechos y derechos, que tienen cargas familiares y facturas que pagar todos los meses. En esas circunstancias hay que entender que varios futbolistas dejaran el equipo a mitad de temporada, porque primero está la persona.

-La gente, los medios, critican que se hayan utilizado hasta medio centenar de futbolistas...

-Es cierto que entre los que jugaron y fueron convocados llegamos a esa cifra, pero sabes que eso tiene muchos matices porque en muchos partidos de la primera vuelta tuvimos que contar con jugadores juveniles y del filial. En el primer equipo podemos hablar de treinta jugadores, que no es poco, pero no olvidemos que muchos se fueron por los impagos y hubo que traer otros.

-Visto el balance, el de la primera vuelta era un equipo muy decente, pero los impagos lo quebraron.

-Había jugadores con mucho peso, Vázquez, Fonso, Adama, Chus o Sergio Menéndez, y perderlos se tiene que notar por fuerza. El inicio de la segunda vuelta no fue bueno y nos ha lastrado mucho porque cuando empezamos a trabajar con una base la temporada se terminó.

-Decían Xiel y Manolo que tener tanto movimiento de jugadores, algunos a prueba, no ayudó.

-No lo discuto, pero es lo que hubo que hacer para encontrar jugadores en el mercado de invierno. Resulta que algunos, como los que vinieron de Francia, nos ayudaron mucho.

-El cuerpo técnico fue discutido en algún momento desde dentro.

-Cuando se produjo la marcha de Iván Palacios pensé que Xiel era la mejor opción, y lo sigo pensando de veras. El problema no fue el entrenador, eso lo tengo claro y hemos trabajado en buena sintonía con las limitaciones que nos imponían las circunstancias.

-El Avilés siempre ha sido el rival a batir. ¿Se ha notado algún cambio en los demás equipos a la hora de enfrentarse en el campo?

-De siempre el Real Avilés ha sido un equipo a batir y nuestras circunstancias han aumentado ese plus por la mayor posibilidad de ganar, pero no hemos sufrido faltas de respeto por la situación del club.

-Usted tampoco ha cobrado, ¿no?

-Tampoco, pero tengo la seguridad de que lo haré cuando el presidente pueda hacerlo, de eso no me cabe ninguna duda.

-Ningún futbolista, que sepamos, ha cargado contra el director deportivo. ¿Qué piensa de ello?

-Lo mejor que me llevo es el aprecio, el respeto y el cariño de los jugadores, los que se fueron y los que se quedaron. Que un chico como Anselm, que aguantó hasta el final pese a las circunstancias estando fuera de casa, te abrace al final del último partido dándote las gracias por todo, define lo que ha sido esta temporada. Como él te podría citar a Pablo Coutado, que ha sido ejemplar.

-Todos asumieron que habría retrasos, pero tantos meses no.

-Es cierto, por eso algunos optaron por irse. No es fácil llevarlo, por eso merecen todo el respeto y por supuesto que cobrarán su dinero.

-¿Es difícil trabajar para Tejero?

-Por las circunstancias económicas está claro que lo ha sido, pero puedo decir que es una persona que te deja trabajar y que nunca se meterá en tu parcela.

-Pues la imagen no puede ser peor, salta a la vista.

-Le caen muchos palos, pero es la persona que más sufre viendo al club así, lo hemos hablado muchas veces. Quiere al Real Avilés tanto como el que más y tiene mi total apoyo. Mucha gente quiere que se aparte, pero no puedo ser ecuánime porque tengo muy buena relación con él, y amistad, aunque siempre le he dicho lo que pienso. Es una de las personas más inteligentes que he conocido y podría gestionar el club para llevarlo arriba, pero necesita ir con alguien de la mano que sepa al menos la mitad que él. Y que la ciudad se ponga al lado del Real Avilés.

-Alain Menéndez no es muy conocido. Se puede presentar.

-Nací en París, pero soy avilesino desde los cinco años. Tengo el curso de dirección deportiva y en el fútbol fui jugador en la escuela del Avilés hasta juveniles. Después me he preparado para seguir en este deporte, aunque no tengo vocación de entrenador.

-¿Cómo llega al Avilés hasta ser el responsable deportivo?

-Cuando José María Tejero recuperó hace tres años la gestión coincidí con Ángel 'el Roxu', que fue entrenador mío. Me propuso ir por La Toba y echar una mano. Estuve con él de ayudante, pero desde el principio mi idea era formar parte de la directiva y la dirección deportiva del Avilés.

-Tiene contrato en vigor. ¿Para vivir lo mismo?

-Si la próxima temporada el cauce fuese el mismo sería muy complicado, por no decir inviable, pero te puedo asegurar que voy a comenzar la próxima temporada en una circunstancias normales. Así me lo han transmitido.

-Ya, el problema es que sea en Regional Preferente.

-No sé lo que pasará en la fase de ascenso. Creo que el Oviedo B subirá a la primera y confío en el Langreo o en la experiencia del Marino. El Llanes lo tiene más difícil, pero hay que tener esperanza.