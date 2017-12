Real Avilés Real Avilés | «Todo se convirtió en un abuso continuo» Álvaro López charla con Paco Parreño y José Luis Tamargo. / MARIETA Álvaro López analiza su paso por el Real Avilés cuando se cumple un año de su llegada al club SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 13 diciembre 2017, 03:21

El miércoles 14 de diciembre de 2016, es decir, hace un año, el grupo mexicano IQ Finanzas se convertía, de forma oficial, en gestor del Real Avilés a través de la empresa Real Avilés Gestión Deportiva, creada por José María Tejero para llevar las riendas del club el verano de 2015 tras la marcha de John Clarkson. Entonces, Álvaro López, Miguel Rematar, Julio Scheilch y José Ramón Cañedo se reunían en una notaría para firmar un acuerdo por cuatro años que finalmente quedaría rescindido en los juzgados el pasado mes de agosto.

Las firmas de Retamar y Scheilch dieron paso a unos ocho meses de gestión mexicana en los que las aguas nunca estuvieron tranquilas. Hoy, Álvaro López hace balance de lo ocurrido y reitera que «hicimos las cosas lo mejor posible, haciéndonos cargo de deudas que no nos pertenecían en pro de sacar adelante el club». Desde su llegada, el empresario chileno denunció públicamente que día a día iban surgiendo gastos imprevistos, pese a lo cual se mantuvo al mando del timón de la embarcación hasta que en agosto el juzgado se lo impidió.

Entonces, activó un plan B, el del Cacereño, club cuya compra todavía no tiene cerrada al ciento por ciento, pese a que es su intención. «Estamos a punto de cerrar la compra completa y estamos trabajando juntos para poder integrar al club dentro de nuestro trabajo en IQ Fútbol para 2018. No hemos podido apurar las gestiones porque no fue un proyecto que estuviera planificado, sino que fue una reacción a lo sucedido en Avilés». Sin embargo, el chileno deja claro que «está todo en orden y bastante bien. Tenemos en mente un proyecto de desarrollo para el centenario del club».

IQ Finanzas controla también dos clubes en México, el San Miguel y el Tepatitlán. «Estamos muy contentos por cómo ha evolucionado el proyecto IQ Fútbol. Estamos desarrollando un proyecto de infraestructura en México, en San Miguel, y en Tepatitlán pasamos a la final de Premier», explica.

Pero, además de por el aniversario de su desembarco en Avilés, en lo que fue su primera incursión en el mundo del fútbol, el nombre de Álvaro López vuelve a sonar en Avilés por otro motivo. Y es que los entrenadores de la escuela del conjunto blanquiazul han anunciado que denunciarán los cuatro meses de impagos, entre enero y mayo de 2016, responsabilidad de Real Avilés Gestión Deportiva. No harán lo propio con las deudas correspondientes a la temporada 2015-2016, entonces con José María Tejero al mando de la gestión de la entidad.

Cuestionado por esta noticia, López sostiene que «entiendo muy bien que algunas personas no sepan contra quien cargar, pero aquí yo soy el afectado, también soy víctima. Demandarme a mí no tiene mucho sentido. Reitero que pagué muchísimas deudas que no nos correspondían, pero todo se convirtió en un abuso permanente. Entendemos su frustración pero nunca pudimos tomar el control de la escuela. Nuestros abogados revisarán el caso si es pertinente», pues el chileno todavía no ha recibido notificación alguna.

Lo que está claro por el momento es que el Real Avilés continúa bloqueado federativamente y lo seguiría estando aunque Álvaro López abonara sus deudas, pues la denuncia del exentrenador del equipo juvenil, Iván González, también afecta a la temporada 2015-2016, y el conjunto blanquiazul también adeuda más de 2.000 euros a la Federación Asturiana en lo referente a la mutualidad. Además de pagar estos cuatro meses adeudados de la pasada temporada, otra solución sería que el club llegase a un acuerdo con Iván González y éste retirase su denuncia.

Así bajan, por tanto, las aguas en un Real Avilés ahogado económicamente. Con los trámites federativos bloqueados por los impagos, esta misma causa podría desarbolar el equipo en los próximos días, pues varios jugadores podrían abandonar la entidad a partir del domingo si no perciben al menos parte de el dinero que les adeuda el club en estos primeros meses de la temporada. Urge el dinero, y mucho.