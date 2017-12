«Han conseguido volver a devaluar el Real Avilés», lamenta Abraham Albarrán Miércoles, 6 diciembre 2017, 01:20

Aunque no podrá estar en el campo este mediodía por lesión, Abraham Albarrán continúa hablando claro, como en él es costumbre. Cuestionado por la situación actual del Real Avilés, el avilesino no duda a la hora de afirmar que «han conseguido volver a devaluar al Real Avilés, su aficion y a los niños de la ciudad. Se había vuelto a generar una ilusión gracias a José Luis Rodríguez, con una ciudad volcada, ibas paseando por Avilés y lo notabas en los comercios, los colegios, los niños iban con la camiseta puesta... Al final José Luis dijo 'yo no doy con la tecla, me aparto', y el tiempo le ha puesto donde se merece. Con su gestión estoy seguro de que estaríamos en la LFP», explica el extremo.

Abraham recuerda que «los niños te llamaban, te animaban, te sonreían... y ¿qué queda de eso? Penuria. Los niños no quieren ir a jugar el Real Avilés. Se vende que no hay apoyos, pero lo único que está claro es que no van ni cien personas al campo y eso no tiene justificación. Entre 2011 y 2014 se había recuperado el fútbol en la ciudad. Ahora, los niños se vuelven a ir a Gijón y a Oviedo. Es una lástima», concluye.