Real Avilés «Me comprometo a contribuir al diálogo entre gestora y propiedad del Real Avilés» La concejala de Deportes, Ana Hevia, sonriente antes de iniciar la reunión con un grupo de peñistas del Real Avilés. / MARIETA La concejala de Deportes, Ana Hevia, se reunió ayer con varios peñistas del equipo avilesino | José Luis Tamargo se muestra crítico con la actitud del consistorio, porque «nos están tratando de la misma manera que a Tejero» SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 10 agosto 2017, 02:47

La concejala de Deportes, Ana Hevia, se reunió ayer por la tarde en el Ayuntamiento con representantes de las peñas del Real Avilés, que en los últimos días le hicieron llegar su deseo de mantener un encuentro conjunto debido a la situación preocupante que atraviesa el club, con dos partes, gestora y propiedad, totalmente enfrentadas.

En la reunión, repasaron la situación del club e intercambiaron impresiones sobre las discrepancias entre el propietario y la actual empresa gestora. Hevia trasladó a las peñas realavilesinas que «es un asunto que deben resolver entre ambas partes». Además, recordó que «a la vista de los hechos que tuvieron lugar el viernes pasado en Miranda, me puse en contacto con las partes para trasladarles que hasta que no lleguen a un acuerdo, no podrán utilizar la citada instalación municipal», algo que ya había declarado a este diario en su día.

La edil y las peñas acordaron «fomentar el diálogo entre las partes». De esta forma, la concejala se comprometió a «contribuir, en la medida de lo posible, a propiciar un espacio de diálogo con el objetivo de que el Real Avilés recupere su normal funcionamiento». Este comunicado fue el resumen oficial del encuentro, pues, ante la llamada de este periódico, el peñista José Aurelio Fernández, en su día jugador del Ensidesa y directivo del Real Avilés y del Navarro, explicaba que «acordamos que sería el Ayuntamiento el encargado de explicar en una nota de prensa el contenido de la reunión. Nosotros nos reuniremos posiblemente mañana -por hoy-, para seguir debatiendo y emitir un comunicado por nuestra parte».

La afición blanquiazul vive la guerra interna del club con tanta preocupación como desilusión, pues desde hace mucho tiempo las decepciones ganan a las alegrías por goleada en la parroquia realavilesina. En ese sentido, a poco más de una semana para el inicio de la competición, el Real Avilés es el único club de España sin ningún socio, pues ni la campaña de socios de la gestora ni la del club están aún en marcha. Un despropósito más.

A tenor de la reunión entre la concejala y varios peñistas, el director deportivo de Real Avilés Gestión Deportiva, José Luis Tamargo, se mostró crítico con la actuación del Ayuntamiento con respecto al enfrentamiento entre la gestora y la propiedad del Real Avilés. Tamargo no entiende que «se nos trate igual que a Tejero, prohibiéndonos el acceso a Miranda. Nosotros somos los que llevamos mucho tiempo entrenando allí y pagando religiosamente por hacerlo sin molestar a nadie. Un buen día nos plantan dos guardas de seguridad en la puerta y al final salimos perjudicados nosotros», lamenta.

Más noticias Blas García y sus futbolistas acuden a Arriondas a comer y descender el Sella

Además, al director deportivo no le parece serio que «se nos comunicase la decisión por teléfono, concretamente con una llamada a Dennis Colmenares. Estas cosas se deben anunciar en una reunión o mediante una carta o un comunicado oficial. Una llamada la puede hacer cualquier persona y se puede decir que nosotros nos enteramos que no podíamos ir a Miranda por la prensa».

En ese sentido, Tamargo añade que «para no echar más leña al fuego decidimos no volver e ir para Gijón gracias al gran trato que nos están dando desde el Gijón Industrial, pero lo que está claro es que los que estamos pagando por el uso de la instalación somos nosotros».

El ovetense también incide en el comportamiento del Ayuntamiento con respecto a la deuda histórica que mantiene el club, que por otro lado está embargado, con el propio consistorio. «La deuda sigue subiendo año a año con los intereses, ya es de casi 600.000 euros y aquí no pasa nada. Lo que pasa con el fútbol en esta ciudad no se entiende», sostiene un Tamargo que vino a vivir a la ciudad «con dieciséis años y he seguido al club».

En ese sentido, el dinero adeudado tiene su origen en el mantenimiento de los campos de La Toba (agua, basura...), un extremo que José María Tejero siempre se ha negado a pagar debido a que la instalación municipal la utilizan muchos más equipos. Sin embargo, pese a que en su día Román Antonio Álvarez reconoció que la deuda era «irreal», nadie del consistorio ha negociado la misma en los últimos años, de tal forma que ésta continúa aumentando sin consecuencias.

Así las cosas, en lo que respecta al proyecto de Tejero para esta temporada, que ya cuenta con director deportivo, cuerpo técnico y dos jugadores para el primer equipo, ayer no se registró ninguna novedad, si bien el presidente está trabajando en los aspectos sociales e institucionales y Alain Menéndez e Iván Palacios en los deportivos, con varios contactos con futbolistas encima de la mesa para posibles fichajes. En los próximos días se conocerán todos estos datos, aunque sin fecha definida por el momento.