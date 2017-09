El club rescinde el contrato del extremo canario Alexis Alexis Ramos. / LVA El club quiere reforzar el plantel y la baja del canario es un modo de aligerar la nómina de futbolistas, que será ampliada la próxima semana con refuerzos en distintas líneas S. MENOR AVILÉS. Sábado, 30 septiembre 2017, 06:26

Alexis Ramos ha seguido los pasos de Ángel y ayer, día de descanso de la plantilla, fue informado por miembros del Real Avilés de la rescisión de su contrato, por lo que ya es libre para firmar por cualquier equipo. El club quiere reforzar el plantel y la baja del canario es un modo de aligerar la nómina de futbolistas, que será ampliada la próxima semana con refuerzos en distintas líneas. Jugador de ataque, había sido bastante utilizado por Iván Palacios en este inicio de liga, aunque con la llegada de Luis Nuño sus participación se redujo.

El futbolista atendió ayer la llamada de este periódico, reconociendo que «el descarte ha sido una sorpresa porque fue esta tarde -por ayer-, pero es cierto que ya se había comentado en el vestuario que para que hubiesen llegadas tendría que haber salidas y la verdad es que en alguna ocasión se me pasó por la cabeza que podría ser yo el elegido».

Alexis lamenta su salida del Real Avilés, pues «estaba muy ilusionado con esta oportunidad y en mi opinión estaba haciendo buenos entrenamientos, pero al final esto es fútbol. Me han dicho que me ayudarán a buscar equipo y me pondré a ello a partir de la próxima semana». Lo que sí confirma el canario es que se vuelve a su tierra: «Ya he cogido los billetes para el domingo y me volveré para allá a buscar un equipo. Mañana -por hoy- me despediré de los compañeros y les deseo mucha suerte esta temporada, porque se la merecen. He estado muy a gusto en el equipo», asegura.