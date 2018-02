«El club ha fichado bien y tenemos tiempo para construir un equipo» Carlinos, entre Jairo Huerta y Barra, ya se ejercita a pleno rendimiento con el equipo. / MARIETA «Nos ha llegado calidad y si trabajamos bien en los entrenamientos las cosas van a mejorar mucho», dijo Xiel a sus jugadores en el ensayo de ayer SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 2 febrero 2018, 03:42

«Nos ha llegado calidad. Si trabajamos bien en los entrenamientos, si estamos unidos y vamos todos a una, las cosas van a cambiar para bien. Enhorabuena por el entrenamiento y a seguir, chavales». Así despedía Xiel el primer ensayo tras el intenso mercado invernal de fichajes, en el que el conjunto blanquiazul realizó hasta nueve incorporaciones para el primer equipo. Tras varias semanas de dudas y con veinte jugadores del primer equipo, con el juvenil Barra veintiuno, el preparador praviano por fin esboza una sonrisa y reconoce que «esto es otra cosa».

Y es que Xiel lo tiene claro. «Cuando tienes gente para elegir todo cambia. Se nota en los entrenamientos, en todo. Hay más chispa, más competitividad, se pueden trabajar mejor las cosas... Siempre contemplamos que el club pudiera reforzar el equipo y lo ha hecho muy bien. Ahora debemos construir un equipo. Entramos en período de construcción y ya lo estuve hablando con los jugadores. La gente no se conoce y se trata de aprovechar las virtudes que tiene cada uno. Mejor que entrenando en ningún sitio lo vamos ver, aunque está claro que para que se vea el mejor momento del equipo van a tener que pasar unas jornadas», analiza.

El preparador blanquiazul podrá contar para mañana en Luanco con toda su plantilla a excepción de los lesionados de larga duración Thomas -podría volver a jugar en unas tres semanas- y Adrián, mientras que el club está a la espera del pase internacional de Gastón Cesani y Mathieu Castaing, que ayer se entrenaron por primera vez con el equipo, el francés de forma oficial porque ya había estado un par de sesiones a prueba en diciembre.

Uno de los problemas del Real Avilés tras la salida de Chus y el impás de Carlinos estaba en el centro del campo, donde estaba siendo superado por los rivales jornada tras jornada. El mercado invernal podría cortar la sangría, teniendo en cuenta el regreso de Carlinos y las llegadas de futbolistas como Balsera y los pendientes del 'tránsfer' Cesani y Castaing. «Con esta gente que ha llegado dispongo de un muy buen mediocampo, la verdad, no tengo queja», explicaba ayer Xiel.

El entrenador praviano no oculta que visitar mañana al Marino no les viene excesivamente bien a los suyos. «Todavía nos pilla un poco pronto, con muchos cambios en la plantilla y la gente todavía conociéndose, pero hay que jugar». El experimentado técnico valora positivamente a un conjunto luanquín que «está haciendo las cosas muy bien como dice la clasificación. Viene de unos partidos que parece que no gana, pero bueno, se han reforzado con Fassani y está claro que es uno de los 'gallitos' de la categoría».

Para sacar un resultado positivo de Miramar, el Real Avilés debe «estar a un nivel muy alto, al cien por cien dentro de nuestras posibilidades. Para sorprender al Marino no hay otra, aunque ahora mismo, más que por los resultados, me guiaré por las sensaciones. Vamos a ir poco a poco y aunque sería bueno sacar algo ante el Marino, me preocupa más que el equipo ofrezca una buena imagen, que vaya cogiendo el tono, que esté bien plantado y que sepa a lo que juega. Queda mucha liga y en cuanto la gente se acople y estemos todo, si entrenamos bien, tenemos opciones de hacer un tramo final de liga muy bueno. Ahora nos toca trabajar».