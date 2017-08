Real Avilés Día clave para el futuro del Real Avilés Tejero y Tamargo en un partido de hace dos campañas. / LVA José María Tejero se reúne con las peñas a primera hora de la mañana e insta a firmar la venta del club a las doce del mediodía SANTY MENOR AVILÉS. Lunes, 14 agosto 2017, 02:29

El futuro a corto plazo del Real Avilés podría decidirse hoy. A primera hora de la mañana está convocada una reunión entre José María Tejero, máximo accionista y presidente del club, y representantes de las peñas del Real Avilés: Galiana Xoven, El Paraguas, Lolín Lloriana y Órsay. De igual manera, durante la mañana continuarán las conversaciones entre propiedad y gestores para la venta del club.

En ese sentido, Tejero no quiere esperar más y ha presionado a IQ Finanzas fijando las doce del mediodía de hoy como hora tope para la firma del acuerdo, mientras que desde el grupo inversor, aun reconociendo que la firma debe hacerse de manera urgente por las fechas en las que nos encontramos, prefieren estudiar el contrato con calma y no firmar algo de lo que posteriormente se puedan arrepentir, como a todas luces sucedió con el contrato de gestión rubricado en su día por Miguel Retamar.

En cualquier caso, hoy será un día clave en el futuro a corto plazo del Real Avilés, pues Tejero asegura que «si no se firma hoy el acuerdo automáticamente tramitaré las licencias de diez jugadores más para que el equipo comience la competición». Todo ello a pesar de no haber realizado una pretemporada ni contar con el apoyo de la afición. «No me preocupa», admite.

En ese sentido, Alain Menéndez tiene apalabrados un mínimo de diez fichajes que están a la espera de si se da o no la compra-venta del club para firmar sus respectivas fichas. Una situación rocambolesca que está colocando al Real Avilés una vez más en el disparadero nacional por situaciones rocambolescas y, obviamente nocivas para la imagen de la histórica entidad. Si se llega a un acuerdo de compra, Álvaro López se muestra ilusionado, ya que «siendo los propietarios del club podríamos llevar a cabo muchos de los proyectos que tenemos en mente. Lo primero sería organizar el club para que trabaje con normalidad, y posteriormente intentaríamos colocarlo deportivamente lo más arriba posible».

En caso de no haber venta, la situación volvería a la casilla de salida: con el juzgado como estamento clave para el desenlace de un enfrentamiento entre propiedad y gestora que lleva meses enturbiando la marcha del Real Avilés, tanto dentro como fuera del campo.

Continúan los ensayos

Y si Iván Palacios no ha podido todavía comenzar a entrenar, Blas García y sus jugadores realizarán hoy una nueva sesión, a la espera de que todo se solucione y el equipo pueda competir este fin de semana, concretamente en el Suárez Puerta frente al Praviano, choque que, lógicamente, todavía no tiene asignadas ni día ni hora.