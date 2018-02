Carlinos, también de lateral

Ya totalmente integrado de nuevo en la rutina del Real Avilés tras su pactado periplo por Tailandia y las Sesiones AFE en diciembre y enero, Carlinos está siendo, junto a Balsera, el encargado de darle sentido al juego del equipo desde el centro del campo, un cometido para el que fue firmado en verano.

Sin embargo, el domingo frente al Gijón Industrial ocupó durante el tramo final del partido la posición de lateral izquierdo, cuando Xiel retiró del terreno de juego a Marcos. Aunque desde fuera pudo sorprender, el futbolista reconoce que «el 'míster' me comentó que se podía dar esa situación si el partido no iba como queríamos y no me sorprendió demasiado», aunque no oculta que la de lateral «no es una posición que me guste mucho».

De todas formas, el noreñense, que el domingo recibe en el Suárez Puerta a su exequipo en lo que será un partido «especial porque soy de Noreña», recuerda que «ya jugué un partido de lateral izquierdo con el Sporting B en Segunda B, y otro en Malta». En ese sentido, el experimentado futbolista es un probado ejemplo de polivalencia, al haber jugado a lo largo de su carrera como delantero, mediapunta, extremo por las dos bandas y mediocentro, además de lateral izquierdo.

En cuanto a la delicada situación del equipo, Carlinos lamenta que «después del buen resultado contra el Lugones, fuimos a Santa Cruz con la ilusión de sacar algo positivo. Se nos puso el partido de cara, pero un par de errores nos condenaron otra vez y no queda otra que seguir peleando».

Pese a todo, el futbolista tiene claro que la clave para lograr la permanencia es «seguir todos a una, en el mismo barco. El domingo tenemos otra final y sólo nos queda seguir trabajando fuerte para sacar los tres puntos. Debemos tener la moral alta: mientras haya opciones lucharemos hasta el final».