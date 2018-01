Carlinos no se entrena y el club no da explicaciones Miércoles, 3 enero 2018, 01:19

La situación de Carlinos en el Real Avilés se comienza a tornar extraña. El futbolista noreñense lleva días sin entrenarse con el resto de sus compañeros, desde antes del partido frente al Mosconia, en el cual no podía participar al estar sancionado. Lo que en un principio parecían unos días de descanso para recuperar su maltrecho tobillo, ha virado en que nadie de los ayer preguntados tras el entrenamiento sabía nada acerca de sus circunstancias. Xiel dice que «las entradas o las salidas de jugadores en el equipo no entran dentro de mi labor» y el director deportivo Alain Menéndez reitera que «se informará de las decisiones del club mediante comunicados oficiales», sin dar más detalles. El club no envió ninguno ayer, Carlinos no atendió a la llamada de este periódico y sólo hay dos cosas claras: que el futbolista pasó sus vacaciones de Navidad en Tailandia y que su ficha federativa continúa en el Real Avilés.