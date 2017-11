Real Avilés La cantera sale al rescate del Real Avilés El juvenil Aitor 'Ito', a la derecha, pugna por un balón aéreo con Chus en La Toba. / MARIETA Xiel echa mano del filial y del juvenil ante la ausencia de fichajes y la cantidad de bajas por lesión que está sufriendo el equipo SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 3 noviembre 2017, 03:20

La estrechez de la plantilla y la gran cantidad de bajas por lesión están obligando al Real Avilés a echar mano de la cantera, tanto de su filial, que compite en Primera Regional, como del juvenil de Liga Nacional. Una práctica muy utilizada durante la gestión previa a Golplus de José María Tejero, aunque en aquel tiempo prevista desde el inicio de la campaña en cuestión, con entrenamientos vespertinos que permitían a cuatro o cinco juveniles dar el salto al primer equipo cada pretemporada. Fueron los casos de los Javi Riesgo, Rúa, Medina, Fer, Eneko, Dani Granda, Radamés o Juan Val, entre muchos otros.

La llegada de Golplus cambió las tornas y desde 2011 han sido pocos los jugadores de la cantera que se han logrado hacer con un sitio en el primer equipo. Ito, Cristian... y pocos más, pues nombres como Rony, Juanín, Álvaro Viña, Héctor, Wisi, Jony o Sergio nunca consiguieron establecerse de forma definitiva, pese a debutar en Segunda B. El exponencial aumento del presupuesto para la plantilla del primer equipo en los últimos años aumentó el nivel de la plantilla, por lo que a los canteranos blanquiazules les estaba costando mucho dar el salto, teniendo en cuenta que los mejores futbolistas jóvenes de la ciudad suelen ser captados a edades tempranas por Sporting o Real Oviedo. La ley del más fuerte.

Más noticias El equipo disfruta hoy de la única jornada de descanso semanal

Esta temporada tampoco parecía propicia para que jugadores de las categorías inferiores del club entraran en el primer equipo. El proyecto deportivo de Real Avilés Gestión Deportiva, liderado por José Luis Tamargo, sólo tenía en mente ascender a César, futbolista que, tras brillar con el juvenil en División de Honor, fue firmado por el Sporting. Al margen de él las opciones eran pocas, pues la plantilla del equipo estaba hecha para ser campeona de grupo. El abrupto cambio de gestión con el retorno de Tejero modificó algo las tornas, pero tampoco demasiado, pues llegaron varios futbolistas de fuera de región, algunos sin experiencia en Tercera, y de la cantera sólo se contó en un principio con Barra y Santa, además del puesto de portero suplente que se fueron turnando hombres como Manu Delgado o Illán.

Sin embargo, las salidas de Alexis y Ángel y la falta de fichajes, unido a la plaga de bajas por lesión, están obligando, primero a Iván Palacios pero sobre todo ahora a Xiel, a tirar de la cantera independientemente del nivel de los jugadores. Una necesidad o una obligación que, siendo justos, a veces sale bien, como ocurrió, por ejemplo, con el Sporting de 'Los Guajes', aunque obviamente la exigencia no puede ser la misma ni tampoco los objetivos. Hombre de cantera, Xiel saca la parte buena de la situación, aunque lamenta que «los jugadores del filial y del regional estudian por la mañana y no pueden entrenar con nosotros, por lo que se hace más difícil».

Cambiar los entrenamientos a la tarde no es algo que se baraje ni desde el cuerpo técnico ni desde el club, pues «si entrenáramos por la tarde tendríamos que hacerlo en La Toba 1 o 2, cuyos sintéticos están mal, y además durante una hora y media exacta, como si fuésemos un equipo infantil. Eso está montado así y creo que un equipo como el Real Avilés tiene que poder entrenar tranquilamente». La teoría de la manta corta, que o tapas pies o cabeza.

En el último partido, en el que el conjunto realavilesino venció al Valdesoto, jugaron pertenecientes al filial Santa y Pedro, y al juvenil Ito, Barra y Diego. Además, también han debutado este año o ido convocados, ya fuera con Xiel o con Iván Palacios, Luismi, Adri, Isra, Polledo, Luis, Jose y Carlos del juvenil; y Marcos y Jorge del filial. Pero a Xiel le brillan los ojos con Ito: «Si no se tuerce, puede ser un muy buen futbolista. Es muy inteligente sobre el terreno de juego, no es muy vistoso pero siempre se coloca bien y ayuda al equipo. Es juvenil de segundo año y hay que apuntar su nombre», asegura.

La pena, reitera, es «que sólo pueda entrenar con nosotros los sábados. A mí me gusta echar mano de la cantera, la conozco bien porque a muchos les he entrenado y hay varios con capacidad par a jugar en el Avilés, pero en estas condiciones no es fácil», concluye.

Iván Palacios fue confirmado ayer como nuevo entrenador del Unión Puerto de Fuerteventura, de la Tercera División canaria. El turonés sustituye a Míchel Brito y tiene como objetivo salvar al equipo, que ahora mismo es penúltimo.