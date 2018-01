«Yo fui quien pedí salir del Praviano porque necesito nuevos desafíos» Balsera golpea un balón entre Boris y José Ángel en el Praviano-Colunga. / JONÁS PRAVIA Balsera exculpa al Real Avilés tras solicitar la baja al conjunto rojillo y se entrenará en solitario «hasta que el club me la dé, porque entiendo que busquen un recambio» SANTY MENOR AVILÉS. Sábado, 20 enero 2018, 03:16

El más que posible fichaje de Alejandro Balsera por el Real Avilés , adelantado ayer por LA VOZ, continúa su curso envuelto en una polémica con vistas a rebajarse. El propio futbolista del Praviano ha querido dar su versión, lamentando la indignación que ha supuesto la maniobra en el seno de la directiva de un club en el que cumple temporada y media.

Balsera asegura que «fui yo quien pedí la baja al Praviano y quien me ofrecí al Real Avilés El equipo está en una muy buena situación, yo llevo aquí dos temporadas y media y necesito nuevos retos, nuevos desafíos. Se lo comenté a Julio Llanos y él entendió mi situación, por lo que cualquier versión que insinúe que fue el Real Avilés el que vino a por mí a espaldas del Praviano está lejos de la verdad».

El mediapunta sí reconoce que «he dejado de entrenar con el equipo, porque una vez que tomé la decisión de salir no tenía sentido seguir entrenándome con mis compañeros». A sus 30 años, Balsera vive la situación con normalidad y con la esperanza de que «aunque sea el 30 o el 31, me den la baja». El jugador lamenta no poder comenzar a entrenarse ya con el Real Avilés pero entiende que «el Praviano quiera esperar a encontrar un recambio. Yo no les he echado nada en cara y me entrenaré en solitario hasta que me den la baja».

Después de dos temporadas y media en Pravia, Balsera quiere «dar un paso adelante en mi carrera. Aunque en estos momentos atraviesa por un mal momento, el campo es una pasada y se trata de un equipo histórico. Viendo cómo estaban me decidí por echarles una mano y llamé a Alain Menéndez -director deportivo del Real Avilés-». El jugador recalca que «si el Praviano estuviese luchando por no descender jamás les dejaría, pero están en una zona tranquila y creo que es el mejor momento posible para irme».

Cuestionado por el tema, el entrenador del Real Avilés Xiel, ha querido dejar claro que «yo soy el entrenador del equipo y el club tiene un director deportivo. Yo no soy el encargado de fichar y no he llamado a ningún futbolista. No puedo saltarme la cadena».

Ayer por la tarde, el presidente del Praviano, Agustín García, emitía un comunicado oficial declarando que «cada jugador es libre de decidir dónde quiere estar, y no por ello tenemos que culpar a personas externas al club, es el jugador el que toma la decisión y debemos respetarla y aceptarla, igual que lo hacemos cuando ocurre al revés». García añadía que «el fútbol es un juego donde unos llegan y otros se van. No busquemos guerras ni alentar situaciones que entorpezcan o perjudiquen el normal desarrollo de un partido de fútbol».

Del mismo modo, el presidente rojillo quiso «agradecer a Alejandro Balsera su compromiso con el club durante estos dos años y medio y que allá donde le lleve el futuro tenga toda la suerte del mundo». Además, «representantes del Real Avilés y del Praviano han mantenido contactos en las últimas horas y está en el ánimo de ambos clubes respetar el futuro traspaso, en caso de llevarse a cabo, del jugador Balsera, así como mantener unas relaciones de cordialidad, respeto mutuo y colaboración en el futuro. No habrá más comunicados ni declaraciones sobre el tema».

A la espera de lo que ocurra con Balsera, Xiel confirmó ayer que, concluido el período de prueba de Ledesma y Loren, ninguno de los dos fichará por el equipo, después de una semana a sus órdenes. Continuarán probando la próxima semana Miguel y Toni Escobedo y Yeison.

Exposición fotográfica

Desde hoy sábado 20 y hasta el próximo día 3 de febrero, podrá verse en el hall del Centro Comercial El Atrio una exposición de fotografías antiguas del Real Avilés , realizadas por Luis Mingote, desde el año 1941 al 1983. La exposición consta de unas 300 fotografías de futbolistas como los Mantidos, Doval, Chelona, Gallego, Emiliano o Fito.