El Avilés vuelve a pagar sus carencias

El Real Avilés volvió a pagar con otra derrota, la tercera consecutiva, su precariedad de efectivos al perder justamente en Santa Catalina ante el Praviano (1-0) en el partido aplazado de la vigésima jornada.

El encuentro se disputó en un campo en buenas condiciones y en términos deportivos el Praviano fue superior al Avilés, que se tuvo que consolar con mejorar la bochornosa imagen dejada el domingo pasado en El Entrego. Pero esa mejoría en la actitud no le dio al equipo de Xiel para llevar se algo positivo de uno de los campos, resultados cantan, más difíciles.

Xiel volvió a contar con lo justo, once jugadores del primer equipo. Nico Pandiani debutaba, pero Sergio Menéndez ya no estaba. El hispano-uruguayo se incrustó como pivote al lado de Marcos, y Pablo Tineo ejerció de enganche en su reaparición. Pero el Avilés, con salir de otra forma que tres días antes, fue dominado por un Praviano en el que Luis Gutiérrez y Juan López dominaron la zona ancha, creando a partir de ese factor varias llegadas con marchamo de gol. El Avilés fiaba su suerte al balón largo sobre Anselm y los apoyos de Luis Nuño y Coutado, pero la defensa 'rojilla' no hizo una concesión.

Javi Gutiérrez le ganó la partida a los centrales blanquiazules, pero no acertó con el remate, el más claro a los tres minutos. La iniciativa praviana acabaría dando rédito a los 35 minutos. El avilesino Mario Sánchez estampó en la red un derechazo desde la frontal tras dejada de Luis Gutiérrez en jugada de Juan López.

En la segunda parte Xiel retrasó a Pandiani a la defensa para que Domínguez ejerciera de pivote. El Praviano mantuvo su ritmo, pero el Avilés pudo igualar el marcador a los 52 minutos en un error de Raúl Paulino al sacar sobre Fran Martín, que se vio sorprendido por Luis Nuño, cuyo disparo fue despejado por el portero local. En el saque de esquina, Xabi Semedo salvó en la línea de gol el remate de Anselm.

La inercia del juego era praviana, con mejor manejo de balón y bandas que aportaban con Xabi Semedo y Guille Méndez, que a los 58 minutos le puso el gol a Javi Gutiérrez, solo en el área chica. El gijonés estuvo negado con el gol

El técnico praviano del Avilés, que hizo debutar al juvenil Dani y al estadounidense de origen asiático Lee, del filial, perdió a Pandiani por un tirón muscular y a Barra, teniendo que poner a un delantero, Jorge Rodríguez, de lateral zurdo. El Praviano tenía muchos pasillos para dar la puntilla a la contra y Borja Piquero tuvo trabajo extra en el tramo final, así como una defensa a la que se le pidieron tres penaltis, uno señalado en el primer minuto del tiempo añadido. Santa derribó a Xabi Semedo y el propio delantero ejecutó, con brillante intervención del debutante Borja Piquero.

Xiel decía al final del partido que su equipo «compitió bien» y expresó su deseo de «que se cierre la plantilla y armar un equipo nuevo porque se han ido siete titulares». Julio Llanos calificó de «justa» la victoria, «creo que mi equipo fue mejor».