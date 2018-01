Real Avilés El Real Avilés sigue bajo mínimos Pablo Tineo está prácticamente descartado y Chus Fernández jugará con molestias. / MARIETA Tan sólo dispone de once jugadores del primer equipo, dos de ellos con dolencias físicas, para un iniciar la segunda vuelta en Santa Catalina NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 6 enero 2018, 01:16

Año nuevo, mismos problemas. El Real Avilés sigue en cuadro a nivel de efectivos en su primer equipo y mañana, como en Grado, se presentará en el campo de Santa Catalina con el mínimo de efectivos, once jugadores con ficha del primer equipo, dos de ellos porteros. Xiel, que había pedido como regalo navideño algún fichaje, se encuentra con el mismo panorama. Jugadores lesionados, otra baja en la plantilla -Carlinos- y ausencia de refuerzos, vuelven a poner a prueba al técnico en el regreso a la competición oficial tras el parón navideño.

Y los Reyes Magos tampoco han dejado en el Suárez Puerta nuevos futbolistas, aunque desde el club se sigue buscando. A Xiel le gustaron dos de los jugadores franceses, central y medio, que se entrenaron unos días en La Toba, pero solo está el portero. El técnico, repuesto ya de una gripe, dirigió la última sesión ayer en el Suárez Puerta, y no aparecieron los citados futbolistas, como tampoco el catalán Cristian. Sin permiso para referirse a esas cuestiones, Xiel no pudo explicar si este jugador o los franceses, regresarán, y tampoco si habrá refuerzos. Tampoco hay referencias sobre Carlinos, al que este periódico ha situado en Tailandia, entrenando con el equipo Sukhothai FC, mientras la versión del club es que tiene un edema en el tobillo.

De esta forma afronta el Avilés la segunda parte del campeonato, en la que el equipo va a tener que remar fuerte para no complicarse en la clasificación con el probable aumento del número de descensos de tres a cinco... Y Xiel no puede ocultar su preocupación aunque no pierda la mesura a la espera de buenas noticias. «Estamos muy justos, pero de momento es lo que tenemos y el equipo saldrá a competir al mejor nivel posible»... dice sin saber hasta esta tarde o mañana mismo los jugadores del filial o del juvenil que vaya a necesitar para completar la convocatoria.

Necesitará tres o cuatro, según el resultado de las pruebas que ayer se le iban a practicar a Pablo Tineo, con problemas de pubis: «Si no hay riesgo de rotura podré ir convocado». El entrenador lo descarta y reza para que Chus Fernández y Marcos, que estrenará ficha del primer equipo al tiempo que Santa, mejoren de sus molestias musculares en este sábado de descanso, pero ayer tenía claro que podrán jugar, pero muy mermados: «Aguantarán en el campo lo que puedan, en condiciones normales tendrían que parar, pero no tenemos más futbolistas».

Con la obligación de contar con siete futbolistas del primer equipo en el campo en todo momento, Xiel cuenta con estos once jugadores: los porteros Carlos Castro y Borja Piquero, que suple la baja de Lucas, y nueve jugadores de campo: Santa, Expósito, Domínguez, Sergio Menéndez, Chus, Marcos, Pablo Coutado, Luis Nuño y Anselm. El juvenil Barra completará el once inicial y para el banquillo el técnico tiene que esperar noticias de la superioridad porque el equipo de Liga Nacional juvenil juega mañana a la misma hora, mientras el filial lo hace a mediodía.