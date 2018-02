Real Avilés El Avilés ya no puede esperar más Santa y Marcos, en primer término, serán los laterales de la defensa del Avilés en el partido ante el Colunga. / MARIETA Con cinco derrotas seguidas y en puesto de descenso directo está obligado a ganar a un Colunga a la baja | Xiel introduce cambios en la defensa y el centro del campo para sumar tres puntos vitales ante un rival acreditado pero sin buenos resultados NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 11 febrero 2018, 04:51

El Real Avilés ya no puede esperar más para empezar a ganar partidos sumido como está en el fondo de la clasificación y recibe al Colunga (Suárez Puerta, 16.30) obligado a sumar tres puntos y cortar la sangría de derrotas, cinco seguidas, ante un rival familiar por la cantidad de exblanquiazules y avilesinos en sus filas, que llega con la misma intención después de ocho jornadas sin ganar.

Con un cambio de horario que a los efectos de asistencia seguramente no tendrá más repercusión en el feudo blanquiazul. Al margen de la hora, lo que no cambia es la perspectiva en un Avilés que necesita ganar por encima de todo. Xiel continúa su acelerado trabajo para buscar un once competitivo dentro de las limitaciones de una plantilla descompensada.

La falta de tiempo con el equipo en puestos de descenso es el mayor problema del técnico, que prepara algunas novedades para dar respuesta adecuada a un Colunga con mejor plantilla que resultados en el presente ejercicio. Fortalecer el trabajo defensivo es la premisa después de las últimas debacles a domicilio y Xiel da una nueva vuelta de tuerca. Para empezar renuncia a los tres centrales y probará a Marcos Blanco, siempre disponible para tapar un agujero aquí y otro allá, como lateral izquierdo. Santa seguirá en el derecho y se cae Expósito ya que la dupla de centrales estará formada por Domínguez y Nico Pandiani.

El entrenador blanquiazul todavía tiene que esperar a tener todo su arsenal porque el francés Thomas aún no está listo y, sobre todo, Gastón Cesani sigue pendiente del transfer para ser el pivote posicional de corte defensivo que tanto necesita el Avilés. Carlinos y Balsera o Pablo Tineo serán los que lleven hoy el ritmo en la zona ancha, con Pablo Coutado y el francés Mathieu Castaing, del que habla muy bien, por la izquierda en el que será su primer partido con el Avilés. Anselm y Luis Nuño se ocuparán del ataque.

Xiel ensayó esta semana con dos dibujos diferentes, un 4-4-2 y un 4-1-4-1, en el que Carlinos se movería por delante de la defensa para sacar el balón en mejores condiciones de lo que ha venido sucediendo en los últimos compromisos, en los que el Avilés apenas ha llegado a los dominios del rival, con un solo gol en cinco partidos, y contadas oportunidades de marcar.

Al Avilés solo le vale ganar, pero tampoco el Colunga está para muchos trotes después de ocho jornadas sin hacerlo. José Luis Rodríguez se culpa de lo mal que le va a su equipo, «el mejor que he tenido estos últimos años aquí» y reconoce que «estamos en esa racha en la que si mereces ganar empatas y si puedes sumar un punto pierdes».

El exdirigente del Real Avilés con Golplus tiene la esperanza de que se repita el guión de la primera vuelta en la que el Colunga llegaba sin puntuar y ganó su primer partido del campeonato: «Necesitamos ganar para no complicarnos más en la clasificación».